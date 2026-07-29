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Зеленский захотел получить от США 300 ракет для систем Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 29.07.2026
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Зеленский захотел получить от США 300 ракет для систем Patriot, пишут СМИ

Axios: Зеленский попросил у Трампа 300 ракет для Patriot к зиме

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский запросил у Трампа срочный пакет из 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot к зиме.
  • На производство большого количества ракет-перехватчиков может уйти от одного до пяти лет, такие сроки Зеленского не устраивают.
  • По итогам встречи в Белом доме Зеленский заявил, что Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа срочный пакет из 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot к зиме, сообщает портал Axios, при том что в Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что сами испытывают дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограничений по объемам производства.
"Он (Зеленский - ред.) попросил президента Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" зенитных ракетных для Patriot... Зеленский вчера сказал: "Нам нужны "пэтриоты". Он хочет 300 штук (ракет - ред.) к зиме", - говорится в статье, опубликованной на сайте портала.
По данным портала, даже если Украина получит лицензии на изготовление ракет для Patriot, на производство большого количества ракет-перехватчиков может уйти от одного до пяти лет, а Зеленского такие сроки не устраивают. Ранее он даже требовал от Европы отдать боеприпасы из резервов, а на одной из встреч с Трампом в Белом доме был публично отчитан за то, что недостаточно благодарит Вашингтон за уже оказанную военную помощь.
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Сам Трамп без подробностей сообщил, что его встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".
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