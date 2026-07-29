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МИД Ирана осудил удары США по Ираку - РИА Новости, 29.07.2026
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14:18 29.07.2026 (обновлено: 14:23 29.07.2026)
МИД Ирана осудил удары США по Ираку

МИД Ирана осудил удары США и Саудовской Аравии по Ираку

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран осуждает удары США и Саудовской Аравии по Ираку.
  • МИД Ирана считает, что атаки направлены на расширение масштабов военного конфликта на Ближнем Востоке.
  • В результате ударов по штабам шиитских группировок в Ираке не менее 20 человек погибли, еще 32 ранены.
ТЕГЕРАН, 29 июл - РИА Новости. Тегеран осуждает удары США и Саудовской Аравии по Ираку, считает, что эти атаки направлены на расширение масштабов военного конфликта на Ближнем Востоке, следует из заявления иранского МИД.
"МИД Ирана решительно осуждает агрессивные нападения США и Саудовской Аравии на ряд районов Ирака, в том числе на объекты и места, принадлежащие государственным учреждениям Ирака, а также на пункты паломничества", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Отмечается, что эти удары являются открытом посягательством на суверенитет и территориальную целостность Ирака.
"Эти нападения… соответствуют стремлениям США и израильского режима к расширению масштабов военного конфликта в регионе Ближнего Востока", - добавляет внешнеполитическое ведомство Ирана.
В ночь на среду США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по штабам шиитских группировок в семи провинциях Ирака, в том числе в Багдаде. Саудовская Аравия заявила, что удары были ответом на попытки атак ее нефтяных объектов с территории Ирака, и она не хочет эскалации.
Пресс-служба Сил народного ополчения Ирака сообщила, что в результате ударов не менее 20 человек погибли, еще 32 ранены.
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