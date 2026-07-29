МИД Ирана осудил удары США по Ираку

Краткий пересказ от РИА ИИ Тегеран осуждает удары США и Саудовской Аравии по Ираку.

МИД Ирана считает, что атаки направлены на расширение масштабов военного конфликта на Ближнем Востоке.

В результате ударов по штабам шиитских группировок в Ираке не менее 20 человек погибли, еще 32 ранены.

ТЕГЕРАН, 29 июл - РИА Новости. Тегеран осуждает удары США и Саудовской Аравии по Ираку, считает, что эти атаки направлены на расширение масштабов военного конфликта на Ближнем Востоке, следует из заявления иранского МИД.

"МИД Ирана решительно осуждает агрессивные нападения США и Саудовской Аравии на ряд районов Ирака, в том числе на объекты и места, принадлежащие государственным учреждениям Ирака, а также на пункты паломничества", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

Отмечается, что эти удары являются открытом посягательством на суверенитет и территориальную целостность Ирака.

"Эти нападения… соответствуют стремлениям США и израильского режима к расширению масштабов военного конфликта в регионе Ближнего Востока", - добавляет внешнеполитическое ведомство Ирана.

В ночь на среду США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары по штабам шиитских группировок в семи провинциях Ирака, в том числе в Багдаде. Саудовская Аравия заявила, что удары были ответом на попытки атак ее нефтяных объектов с территории Ирака, и она не хочет эскалации.