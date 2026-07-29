В США выступили с жестким заявлением после выходки Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Дженнифер Кавана считает, что США не должны игнорировать атаку Киева на иранское торговое судно в Каспийском море.

По ее мнению, удар Украины по иранскому судну должен вызывать серьезную озабоченность у американских политиков.

Кавана утверждает, что атака на судно — это попытка Зеленского связать украинский конфликт с войной против Ирана.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США не должны игнорировать атаку Киева на иранское торговое судно в Каспийском море, считает директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

"Недавний удар Украины по иранскому судну должен вызывать серьезную озабоченность у американских политиков. Существует мало свидетельств сотрудничества между Израилем и Украиной, но Владимир Зеленский понимает, что единственный способ выиграть войну — это расширить ее и втянуть туда непосредственно США и Европу", — заявила она в интервью Newsweek

По ее словам, атака на судно и неоднократные заявления о том, что Россия якобы снабжает Иран разведданными, являются очевидными попытками Зеленского связать украинский конфликт с войной против Ирана.

"Раз он является участником войны США против Ирана, то он надеется, что Штаты поступят так же и на Украине", — отметила Кавана.

В субботу в МИД Ирана сообщили, что Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что ИРИ оставляет за собой право на ответные действия.