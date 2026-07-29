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В США выступили с жестким заявлением после выходки Зеленского - РИА Новости, 29.07.2026
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14:05 29.07.2026
В США выступили с жестким заявлением после выходки Зеленского

Кавана: США должны осудить атаку Киева на иранское судно

© AP Photo / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Teresa Suarez
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дженнифер Кавана считает, что США не должны игнорировать атаку Киева на иранское торговое судно в Каспийском море.
  • По ее мнению, удар Украины по иранскому судну должен вызывать серьезную озабоченность у американских политиков.
  • Кавана утверждает, что атака на судно — это попытка Зеленского связать украинский конфликт с войной против Ирана.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США не должны игнорировать атаку Киева на иранское торговое судно в Каспийском море, считает директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
"Недавний удар Украины по иранскому судну должен вызывать серьезную озабоченность у американских политиков. Существует мало свидетельств сотрудничества между Израилем и Украиной, но Владимир Зеленский понимает, что единственный способ выиграть войну — это расширить ее и втянуть туда непосредственно США и Европу", — заявила она в интервью Newsweek.
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По ее словам, атака на судно и неоднократные заявления о том, что Россия якобы снабжает Иран разведданными, являются очевидными попытками Зеленского связать украинский конфликт с войной против Ирана.
"Раз он является участником войны США против Ирана, то он надеется, что Штаты поступят так же и на Украине", — отметила Кавана.
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В субботу в МИД Ирана сообщили, что Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что ИРИ оставляет за собой право на ответные действия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя действия киевского режима в отношении Ирана и других стран, заявил, что не хотел бы видеть расширения географии конфликта.
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