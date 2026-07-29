Военные США на Ближнем Востоке вскоре могут лишиться телефонов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке предупредил военнослужащих об опасности публикаций видео в интернете, которые могут помочь Ирану наносить удары по американским базам.
- Адмирал Брэд Купер призвал удвоить усилия по обеспечению операционной безопасности.
- Военные США на базах в Иордании могут получить приказ о сдаче телефонов в ближайшие дни.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Телефоны американских военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, могут быть изъяты по соображениям безопасности, пишет Рейтер со ссылкой на источники.
"Главнокомандующий силами США на Ближнем Востоке предупредил военнослужащих, что видео с мобильных телефонов, размещенные в интернете, могут помочь Ирану наносить удары по американским базам... Некоторым военнослужащим вскоре может быть приказано сдать свои телефоны", - пишет агентство со ссылкой на источники и внутреннюю коммуникацию Центрального командования ВС США.
В письме, распространенном среди военных, командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер предупредил о рисках утечек информации и призвал "удвоить усилия по обеспечению операционной безопасности".
Источники агентства отмечают, что военные США на базах в Иордании, которые в последнее время часто попадают под удары, могут получить приказ о сдаче телефонов уже в ближайшие дни.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.