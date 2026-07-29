Военные США на Ближнем Востоке вскоре могут лишиться телефонов, пишут СМИ

Источники агентства отмечают, что военные США на базах в Иордании, которые в последнее время часто попадают под удары, могут получить приказ о сдаче телефонов уже в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.