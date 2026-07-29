При авиаударах США и Саудовской Аравии по Ираку погибли не менее 20 бойцов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Не менее 20 бойцов шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» погибли и 32 пострадали в результате авиаударов США и Саудовской Аравии по Ираку.
- Удары были нанесены по базам в семи провинциях, включая Багдад, и нанесли материальный ущерб.
СТАМБУЛ, 29 июл - РИА Новости. Не менее 20 бойцов шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли, еще 32 пострадали в результате авиаударов США и Саудовской Аравии по Ираку, заявила в среду пресс-служба ополчения.
"Не менее 20 бойцов погибли и 32 пострадали в результате террористических атак США и Саудовской Аравии по базам "Аль-Хашд аш-Шааби" в ряде иракских провинций, и это не окончательные цифры", - говорится в полученном РИА Новости сообщении.
Удары нанесены по базам в 7 провинциях, в том числе в Багдаде, нанесен материальный ущерб, отметили в ополчении.
Ожидается, что премьер-министр Ирака Али аз-Зейди проведет в среду экстренное совещание совета министров по национальной безопасности после авиаударов со стороны США и Саудовской Аравии.
Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что США и Саудовская Аравия нанесли точечные удары в Ираке по позициям якобы связанных с Ираном вооруженных группировок, которых Эр-Рияд считает причастными к атакам беспилотников на нефтяные объекты королевства.