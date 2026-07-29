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Экс-офицер СБУ объяснил, почему США не потеряют интерес к Украине - РИА Новости, 29.07.2026
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10:59 29.07.2026
Экс-офицер СБУ объяснил, почему США не потеряют интерес к Украине

Прозоров: США не потеряют интерес к Украине, так как зарабатывают там миллиарды

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп и Зеленский провели встречу в Белом доме в закрытом режиме.
  • По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
  • Экс-подполковник СБУ Прозоров считает, что США заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине из-за заработка и возможности обкатки новых вооружений.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что интерес США к Украине сохраняется, они и не могут его потерять, так как зарабатывают там миллиарды долларов, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Сам Трамп без подробностей сообщил, что его встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".
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"Американцы не могут уйти оттуда (с Украины - ред.) целиком и полностью. Опять же, деньги. Сколько зарабатывает американский ВПК на войне на Украине? Те же ракеты Patriot, те же Starlink, те же системы связи, которые они поставляют на Украину, это огромные деньги", - сказал Прозоров.
Помимо заработка на Украине, американский ВПК и военные заинтересованы в обкатке новых вооружений на поле боя, в освоении новой тактики. Есть в США и масса других сил, заинтересованных в продолжении боевых действий на Украине.
"У кого-то задачи геополитические, стратегические, ослабить Россию, у кого-то задачи - ослабить Европу. Кому-то интересны менее высокоуровневые задачи - допустим, подорвать европейскую экономику или оторвать ее от российских энергоресурсов", - рассказал Прозоров.
Кроме того, экс-офицер СБУ привел в пример транснациональные компании, имеющие на Украине крупные активы, которые они потеряют в случае остановки боевых действий. Так, американская компания-производитель семян и сельскохозяйственной химической продукции Monsanto приобрела много земли в Херсонской и Запорожской областях.
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