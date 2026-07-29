СМИ: союзники США отказываются патрулировать Ормуз до прекращения огня

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские союзники отказываются поддержать план США по созданию совместного морского патруля в Ормузском проливе до достижения устойчивого прекращения огня.

Хегсет обсудил инициативу с Стритингом, а затем к переговорам подключилась Франция.

Американские и британские представители намерены созвать международную конференцию в Лондоне для определения ролей стран в вопросе патрулирования Ормузского пролива, но быстрого прорыва не ожидается.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Европейские союзники, прежде всего Великобритания и Франция, отказываются поддержать план США по созданию совместного морского патруля в Ормузском проливе до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое прекращение огня, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

"Европейские союзники отказываются поддержать стремление США к созданию совместного патруля в Ормузском проливе до тех пор, пока не увидят прочное прекращение огня в войне с Ираном", - говорится в публикации.

По данным издания, министр войны США Пит Хегсет обсудил инициативу с британским коллегой Уэсом Стритингом в телефонном разговоре в пятницу, а затем к переговорам подключилась Франция.

Подчеркивается, что американские и британские официальные представители намерены созвать международную конференцию в Лондоне, на которой будут определены роли стран и установлено, какие военные корабли будут заниматься поиском морских мин или защитой гражданского судоходства через пролив. Однако, по словам источников, прогресс незначителен, и быстрого прорыва не ожидается.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.