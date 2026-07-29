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СМИ: союзники США отказываются патрулировать Ормуз до прекращения огня - РИА Новости, 29.07.2026
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08:24 29.07.2026
СМИ: союзники США отказываются патрулировать Ормуз до прекращения огня

Politico: союзники США отказываются патрулировать Ормуз до прекращения огня

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские союзники отказываются поддержать план США по созданию совместного морского патруля в Ормузском проливе до достижения устойчивого прекращения огня.
  • Хегсет обсудил инициативу с Стритингом, а затем к переговорам подключилась Франция.
  • Американские и британские представители намерены созвать международную конференцию в Лондоне для определения ролей стран в вопросе патрулирования Ормузского пролива, но быстрого прорыва не ожидается.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Европейские союзники, прежде всего Великобритания и Франция, отказываются поддержать план США по созданию совместного морского патруля в Ормузском проливе до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое прекращение огня, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.
"Европейские союзники отказываются поддержать стремление США к созданию совместного патруля в Ормузском проливе до тех пор, пока не увидят прочное прекращение огня в войне с Ираном", - говорится в публикации.
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По данным издания, министр войны США Пит Хегсет обсудил инициативу с британским коллегой Уэсом Стритингом в телефонном разговоре в пятницу, а затем к переговорам подключилась Франция.
Подчеркивается, что американские и британские официальные представители намерены созвать международную конференцию в Лондоне, на которой будут определены роли стран и установлено, какие военные корабли будут заниматься поиском морских мин или защитой гражданского судоходства через пролив. Однако, по словам источников, прогресс незначителен, и быстрого прорыва не ожидается.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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