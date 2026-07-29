СМИ: в США начались задержания иностранцев с просроченными визами

Сотрудник отдела по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и депортации Иммиграционной и таможенной службы США. Архивное фото

Сотрудник отдела по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и депортации Иммиграционной и таможенной службы США

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Сотрудник отдела по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и депортации Иммиграционной и таможенной службы США

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами в аэропортах во время внутренних перелетов.

Среди задержанных были супруги американцев и иммигранты с действующими разрешениями на работу, находящиеся в «сером» статусе.

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами прямо в аэропортах во время внутренних перелетов, включая супругов американцев и иммигрантов с действующими разрешениями на работу, сообщает газета Власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами прямо в аэропортах во время внутренних перелетов, включая супругов американцев и иммигрантов с действующими разрешениями на работу, сообщает газета New York Times

"Администрация Трампа начала задерживать иностранных граждан с просроченными визами США во время их поездок через аэропорты, включая супругов американцев", - пишет издание.

Как выяснила газета на основе документов министерства внутренней безопасности США и интервью с юристами, свыше двух десятков задержанных из разных стран находились в легальном "сером" статусе - они подали документы на продление виз или получение грин-карт и официально имели право на работу.

Ранее мигрантов, ожидающих оформления документов и не совершавших преступлений, в аэропортах практически никогда не задерживали.