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СМИ: в США начались задержания иностранцев с просроченными визами - РИА Новости, 29.07.2026
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00:43 29.07.2026
СМИ: в США начались задержания иностранцев с просроченными визами

NYT: в аэропортах США начались задержания иностранцев с просроченными визами

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник отдела по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и депортации Иммиграционной и таможенной службы США
Сотрудник отдела по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и депортации Иммиграционной и таможенной службы США - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник отдела по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства и депортации Иммиграционной и таможенной службы США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами в аэропортах во время внутренних перелетов.
  • Среди задержанных были супруги американцев и иммигранты с действующими разрешениями на работу, находящиеся в «сером» статусе.
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Власти США начали массово задерживать иностранцев с просроченными визами прямо в аэропортах во время внутренних перелетов, включая супругов американцев и иммигрантов с действующими разрешениями на работу, сообщает газета New York Times.
"Администрация Трампа начала задерживать иностранных граждан с просроченными визами США во время их поездок через аэропорты, включая супругов американцев", - пишет издание.
Как выяснила газета на основе документов министерства внутренней безопасности США и интервью с юристами, свыше двух десятков задержанных из разных стран находились в легальном "сером" статусе - они подали документы на продление виз или получение грин-карт и официально имели право на работу.
Ранее мигрантов, ожидающих оформления документов и не совершавших преступлений, в аэропортах практически никогда не задерживали.
По данным издания, операции по задержанию иностранцев в аэропортах США стали результатом расширения сотрудничества между администрацией транспортной безопасности (TSA) и иммиграционной службой (ICE). В рамках этого взаимодействия данные пассажиров, получаемые от авиакомпаний, автоматически сверяются с миграционными базами данных.
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