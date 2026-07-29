Хвосты виляют собакой: мира не будет, придется воевать

Похороны экстремиста и террориста Линдси Грэма* (его проводили в мир иной в закрытом гробу) превратились в какой-то мрачный фарс. Обычно над гробом все примиряются и обнимаются, но тут гости приехали, чтобы не дать миру ни одного шанса.

Русофоб Грэм* очень любил войну и лоббировал соответствующих политиков. Его любимые клиенты — Зеленский и Нетаньяху — прилетели на похороны, чтобы надавить на президента Трампа и сорвать все его мирные предложения.

Удивительно симметрично выглядели в Белом доме израильский премьер и киевский гетман. Каждый из них до ужаса боится окончания войны, каждого после наступления мира ждут большие проблемы.

Сначала черным ходом в Белый дом провели Зеленского, он отнял у Трампа чуть больше часа. Через 15 минут в ту же дверь прошел премьер-министр Израиля . Встреча с ним продолжалась полтора часа.

В этом году Трамп и Нетаньяху виделись лишь один раз — в феврале, незадолго до начала объединенной атаки на Иран . Тогда старые друзья планировали скорую победу. В розовых мечтах им рисовалось, как перепуганные ракетными ударами иранцы повалят на улицы, снесут свое правительство, с цветами встретят оккупантов и сдадут руководство страной Резе Пехлеви, который уже сидел на низком старте.

Штаты должны были получить нефть, Израиль — разгромить своего вековечного врага. Ах, как же гладко все было на бумаге. Даже искусственный интеллект уже все рассчитал и предсказал историческую победу.

Однако все это "планов громадье" накрылось медным тазом. Иранская война обошлась бюджету США в сотни миллиардов долларов. Искусственный интеллект пригодился только для того, чтобы свалить на него чудовищное массовое убийство иранских школьниц. Нефть подорожала, цены на бензин взлетели и ударили по кошельку американских избирателей.

Военных потерь у Соединенных Штатов уже столько, что Пентагон начал откровенно мухлевать со статистикой. То была признана гибель 18 военных, то на следующий день их оказалось уже 14.

Большинство в движении MAGA недовольно Трампом, а большинство американцев не хотят войны с Ираном. Поддержка Израиля в США бьет исторические антирекорды, причем антиизраильские настроения охватили и республиканцев, и демократов. Приезд Нетаньяху в Вашингтон сопровождался массовыми пропалестинскими акциями протеста.

С такими раскладами американскому президенту надо срочно заканчивать иранский кризис. И он действительно пытается это сделать.

Но для Нетаньяху это смерти подобно: 27 октября в Израиле пройдут выборы в кнессет, и там партия премьер-министра легко может потерять свое большинство. Любое мирное соглашение по Ирану критики Нетаньяху используют против него. Левые — за то, что войну организовал, правые — за то, что мало крови пролил. А вслед за проигрышем подтянутся и судебные преследования. Лидеру Израиля нужна война, чтобы сохранить власть.

Однако у Трампа тоже выборы в конгресс на носу. И единственный шанс спасти на них республиканцев — это как можно быстрее закончить конфликт в Иране. Ему, чтобы сохранить власть, нужен мир.

Неудивительно, что в ходе иранской агрессии Трамп матом ругал Нетаньяху по телефону, а потом не пускал его к себе на глаза. Израильский премьер выпрашивал встречу с апреля, и такое впечатление, если бы Линдси Грэм* вовремя не помер, так бы ее и не дождался.