Краткий пересказ от РИА ИИ Армия России установила контроль над населенными пунктами Светлое ДНР и Новая Сечь Сумской области.

Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Силы ПВО за сутки уничтожили 619 беспилотников и четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, а также ВСУ потеряли 1330 военнослужащих.

Спецслужбы Украины через сервис знакомств "Дайвинчик/Leo" вовлекают молодежь к терактам и диверсиям, инициирован вопрос о его блокировке.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенными пунктами Светлое ДНР и Новая Сечь Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ.

Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Минобороны России показало на видео действия штурмовиков РФ в районе стелы на трассе, ведущей из Константиновки в поселок Алексеево-Дружковка.

Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение складам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Силы ПВО за сутки уничтожили 619 беспилотников и четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли 1330 военнослужащих.

Медведев о Киеве

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в среду принял участие во всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции, заявил он.

Медведев отметил, что Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию, и не скрывает этого.

Успехи в зоне спецоперации

Военнослужащие 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" поделились подробностями установления контроля над населенным пунктом Артельное Харьковской области совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Об установлении контроля над Артельным Минобороны РФ сообщило 22 июля.

Российские беспилотники показали высокую эффективность, поражая цели на дальности до 60 километров от линии боевого соприкосновения, включая иностранную артиллерию и зенитные установки, рассказал РИА Новости командир разведывательно-ударного взвода беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Журавль.

Силы "Южной" группировки войск ВС РФ успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" рассказали новые подробности освобождения населенного пункта Белицкое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России. МО РФ сообщило об освобождении Белицкого 23 июля.

Бойцы группировки войск "Южная" зашли в Дружковку Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.

ВС России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, в порту Николаев поражены объекты хранения военных грузов, сообщило журналистам Минобороны РФ. ВС РФ поразили на переходе морем восточнее Одессы два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия и Украина ведут переговоры, в ближайшее время готовится новый обмен, сообщила.

Киев вербует молодежь через "Дайвинчик"

Спецслужбы Украины через сервис знакомств "Дайвинчик/Leo" вовлекают молодежь в РФ к терактам и диверсиям, инициирован вопрос о его блокировке, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Он добавила, что силовики задержали в 10 регионах РФ 19 молодых людей, которых Киев завербовал через сервис "Дайвинчик/Leo" для преступлений, возбуждены уголовные дела.

Светлана Петренко отметила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими парнями и обманом втягивали их в террористическую деятельность.

Преступления, совершенные спецслужбами Украины с помощью мессенджера Telegram, повлекли многочисленные жертвы, в том числе среди женщин и детей, нанесен многомиллиардный ущерб, сообщила ФСБ России.

В ФСБ добавили, что администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсий, терактов и массовых убийств в России.

Поэтому основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск.

У Киева дела плохи

Украинские войска впервые за несколько месяцев не использовали наземные роботизированные комплексы (НРТК) на харьковском и сумском направлениях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украина не сможет производить у себя ракеты для систем Patriot, поэтому они, скорее всего, будут производиться в странах Европы, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

Оставшийся в Красном Лимане противник особо не сопротивляется, в основном находится в подвальных помещениях и в прямой контакт с российскими бойцами не вступает, рассказал командир батальона 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Октябрь.

Двое мобилизованных военнослужащих ВСУ скончались из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Командование ВСУ на фоне значительных потерь в Харьковской области перебрасывает на этот участок фронта подразделения двух механизированных бригад из Запорожской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа срочный пакет из 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot к зиме, сообщает портал Axios, при том, что в Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что сами испытывают дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограничений по объемам производства.

Зверства ВСУ

Киевский режим несомненно ударит по Европе изнутри в той или иной форме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Четыре мирных жителя погибли, 46 пострадали за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 109 украинских беспилотников различного типа, 106 раз ВСУ атаковали регион из артиллерии, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.