Операторы БПЛА уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка уничтожили замаскированную САУ ВСУ в Сумской области.

Замаскированное укрытие было обнаружено в лесополосе в ходе плановой разведки.

После обнаружения цели был поднят FPV-дрон с тепловизором, и САУ была поражена прямым попаданием.

КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса уничтожили замаскированную в укрытии самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир разведрасчета с позывным Ураган.

"В ходе плановой разведки мы обнаружили замаскированное укрытие в лесополосе — сверху накрыто маскировочной сетью, следы гусеничной техники. Снизились, присмотрелись — внутри САУ, готовившаяся к смене позиции или ведению огня по нашим подразделениям", - сказал Ураган.

Командир разведрасчета уточнил, что после обнаружения цели был поднят FPV-дрон с тепловизором, после чего машина была поражена прямым попаданием.