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Операторы БПЛА уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 29.07.2026
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Операторы БПЛА уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка уничтожили замаскированную САУ ВСУ в Сумской области.
  • Замаскированное укрытие было обнаружено в лесополосе в ходе плановой разведки.
  • После обнаружения цели был поднят FPV-дрон с тепловизором, и САУ была поражена прямым попаданием.
КУРСК, 29 июл - РИА Новости. Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса уничтожили замаскированную в укрытии самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир разведрасчета с позывным Ураган.
"В ходе плановой разведки мы обнаружили замаскированное укрытие в лесополосе — сверху накрыто маскировочной сетью, следы гусеничной техники. Снизились, присмотрелись — внутри САУ, готовившаяся к смене позиции или ведению огня по нашим подразделениям", - сказал Ураган.
Командир разведрасчета уточнил, что после обнаружения цели был поднят FPV-дрон с тепловизором, после чего машина была поражена прямым попаданием.
"После ударов зафиксирована мощная детонация боекомплекта — САУ полностью уничтожена. Противник потерял серьезное огневое средство, которое могло доставить много проблем нашей пехоте. Работаем на упреждение, не даем врагу использовать свою артиллерию", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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