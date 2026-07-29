Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ на харьковском направлении.
- Удары были нанесены в районе Шаповаловки и Карасевки, уничтожен 475-й отдельный штурмовой полк ВСУ.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ на харьковском направлении, уничтожив украинских штурмовиков 475-го отдельного штурмового полка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Российская авиация нанесла огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков из состава 475-го отдельного штурмового полка", - сообщили в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, удары были нанесены в районе Шаповаловки и Карасевки.
В 2026 году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Север" в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона, включая Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.