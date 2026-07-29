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ВС России поразили резервы штурмового полка ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 29.07.2026
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06:33 29.07.2026
ВС России поразили резервы штурмового полка ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ поразили резервы 475-го полка ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ на харьковском направлении.
  • Удары были нанесены в районе Шаповаловки и Карасевки, уничтожен 475-й отдельный штурмовой полк ВСУ.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ на харьковском направлении, уничтожив украинских штурмовиков 475-го отдельного штурмового полка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Российская авиация нанесла огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков из состава 475-го отдельного штурмового полка", - сообщили в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, удары были нанесены в районе Шаповаловки и Карасевки.
В 2026 году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Север" в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона, включая Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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