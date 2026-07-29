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Бойцы "Центра" рассказали новые подробности освобождения Белицкого - РИА Новости, 29.07.2026
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05:03 29.07.2026
Бойцы "Центра" рассказали новые подробности освобождения Белицкого

Бойцы "Центра" скрытно заходили в Белицкое для его освобождения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Белицкое в Донецкой Народной Республике.
  • В ходе городских боев штурмовые группы зачищали здания от противника, используя гранаты и противотанковые мины для уничтожения укрепленных огневых точек.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" рассказали новые подробности освобождения населенного пункта Белицкое в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.
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В ведомстве отметили, что Белицкое находится на Добропольском направлении и является важным опорным пунктом на пути к городу Доброполье. Город имеет плотную жилую застройку, что предопределило характер боев - городские уличные бои, где противник превратил каждый дом в укрепленную огневую точку.
Перед началом штурма артиллерийские подразделения и расчеты беспилотных систем нанесли серию ударов по выявленным позициям ВСУ, опорным пунктам и средствам подвоза провизии и боеприпасов. Бойцы укрывались за складками местности, ждали подходящие погодные условия и вели огонь по воздушным целям, чтобы прорваться к укрытиям и лесополосам для дальнейшего накопления сил и последующего штурма.
"Задача была поставлена зайти скрытно, накопиться, никак себя не выявлять, как можно скрытней вести себя, что мы и выполнили. Скрытно заходили в разное время суток, использовали погоду, во все возможные случаи: дожди, туман, когда правильно осветит солнце в нужную нам сторону", - рассказал командир разведывательной роты Евгений Саенко.
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Разведчик Кирилл Кудрявцев уточнил, что все маршруты прокладывались командирами таким образом, чтобы максимально затруднить обнаружение противником.
"Я заводил людей в основном по одному-два человека. Моя задача была завести как можно больше людей и начать операцию... Бывало и по четыре, и по пять часов шли по тропам", - поделился военнослужащий.
По данным Минобороны России, непосредственно в ходе городских боев штурмовые группы в составе малых подразделений зачищали здания от противника, используя для уничтожения наиболее укрепленных огневых точек гранаты и противотанковые мины.
Как отметил начальник войск беспилотных систем 51-й общевойсковой армии Андрей Алексеев, при освобождении Белицкого задачи выполнялись комплексно, на уровне боевой группы батальона. Командир батальона лично руководил расчетами БПС, нанося огневое поражение и ведя воздушную разведку в режиме реального времени.
"Была разработана определенная тактика, благодаря которой российских бойцов невозможно отследить и раскрыть позиции своих войск. Ежедневно ведется анализ противника и там где противник глушит связь, российские войска проводят маршруты так, чтобы можно было их обойти и дойти до места, где будут выполнены определенные задачи", - пояснил Алексеев.
Благодаря слаженным действиям штурмовых групп и поддержке беспилотной авиации населенный пункт Белицкое был полностью освобожден от противника.
Освобождение этого населенного пункта создало условия для дальнейшего наступления на Доброполье - важный логистический узел противника.
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