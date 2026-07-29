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Бойцы раскрыли подробности освобождения Артельного в Харьковской области - РИА Новости, 29.07.2026
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05:05 29.07.2026
Бойцы раскрыли подробности освобождения Артельного в Харьковской области

Бойцы 11 АК "Севера" участвовали подробности освобождения Артельного

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го танкового полка совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады установили контроль над населенным пунктом Артельное Харьковской области.
  • В ходе боевых действий несколько украинских военнослужащих сдались в плен и предоставили разведданные, что ускорило дальнейшее продвижение российских войск.
  • Подразделения группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежесуточно продвигаясь вперед.
МОСКВА/БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Военнослужащие 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" поделились подробностями установления контроля над населенным пунктом Артельное Харьковской области совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Об установлении контроля над Артельным Минобороны РФ сообщило 22 июля.
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"В ходе наступательных действий штурмовые подразделения танкового полка продвигались на левом фланге. Силами подразделения были уничтожены опорные пункты, огневые точки и полевые пункты хранения боеприпасов и ГСМ противника. Последующие группы, закреплявшиеся на занятых рубежах, нарушили систему логистического обеспечения ВСУ, не позволяли противнику провести ротационные мероприятия, создав благоприятные условия для дальнейшего продвижения в Артельное", - говорится в сообщении Минобороны.
По данным ведомства, наступление велось при постоянной поддержке ствольной и минометной артиллерии, а также расчетов беспилотных систем. Штурмовики продвигались группами по два-три человека от одного опорного пункта к другому, ориентируясь на данные разведывательных дронов.
"Задача российских штурмовых групп была пройти по левому флангу населенного пункта Артельное под прикрытием "птиц" и огневым прикрытием артиллерийских орудий. Зайти в тыл противника, закрепиться, обрезать пути снабжения, возможность его ротации с дальнейшим закреплением на них. Что мы успешно, в принципе, выполнили", - рассказал заместитель командира роты с позывным Арта, слова которого приводит Минобороны.
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По его словам, после закрепления в тылу противника штурмовые группы соединились с союзными подразделениями, взяли населенный пункт в кольцо, а затем зачистили его. "В ходе боевых действий несколько украинских военнослужащих сдались в плен и предоставили разведданные о местонахождении их союзников и всех командиров, что и ускорило дальнейшее продвижение", - добавил он.
Заместитель командира батальона с позывным Режиссер подчеркнул, что военнослужащие 11-го танкового полка взяли в плен нескольких военных ВСУ, которые сообщили сведения о местонахождении командиров, пунктах запуска БПЛА и огневых позициях.
"Основная задача 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса заключалась в наступлении по левому флангу населенного пункта Артельное Харьковской области. Тем самым смогли нарушить поставку боеприпасов, продовольствия, а также ротацию личного состава, создав плацдарм для наступления штурмовых групп 34-й отдельной бригады", - пояснил он.
Режиссер отметил, что благодаря совместным действиям бойцов российская армия взяла под контроль Артельное. "Спасибо большое бойцам, которые принимали непосредственно участие во взятии этого населенного пункта", - заключил боец.
Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
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