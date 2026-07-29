Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го танкового полка совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады установили контроль над населенным пунктом Артельное Харьковской области.

В ходе боевых действий несколько украинских военнослужащих сдались в плен и предоставили разведданные, что ускорило дальнейшее продвижение российских войск.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежесуточно продвигаясь вперед.

МОСКВА/БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Военнослужащие 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" поделились подробностями установления контроля над населенным пунктом Артельное Харьковской области совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Об установлении контроля над Артельным Минобороны РФ сообщило 22 июля.

"В ходе наступательных действий штурмовые подразделения танкового полка продвигались на левом фланге. Силами подразделения были уничтожены опорные пункты, огневые точки и полевые пункты хранения боеприпасов и ГСМ противника. Последующие группы, закреплявшиеся на занятых рубежах, нарушили систему логистического обеспечения ВСУ , не позволяли противнику провести ротационные мероприятия, создав благоприятные условия для дальнейшего продвижения в Артельное", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, наступление велось при постоянной поддержке ствольной и минометной артиллерии, а также расчетов беспилотных систем. Штурмовики продвигались группами по два-три человека от одного опорного пункта к другому, ориентируясь на данные разведывательных дронов.

"Задача российских штурмовых групп была пройти по левому флангу населенного пункта Артельное под прикрытием "птиц" и огневым прикрытием артиллерийских орудий. Зайти в тыл противника, закрепиться, обрезать пути снабжения, возможность его ротации с дальнейшим закреплением на них. Что мы успешно, в принципе, выполнили", - рассказал заместитель командира роты с позывным Арта, слова которого приводит Минобороны.

По его словам, после закрепления в тылу противника штурмовые группы соединились с союзными подразделениями, взяли населенный пункт в кольцо, а затем зачистили его. "В ходе боевых действий несколько украинских военнослужащих сдались в плен и предоставили разведданные о местонахождении их союзников и всех командиров, что и ускорило дальнейшее продвижение", - добавил он.

Заместитель командира батальона с позывным Режиссер подчеркнул, что военнослужащие 11-го танкового полка взяли в плен нескольких военных ВСУ, которые сообщили сведения о местонахождении командиров, пунктах запуска БПЛА и огневых позициях.

"Основная задача 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса заключалась в наступлении по левому флангу населенного пункта Артельное Харьковской области. Тем самым смогли нарушить поставку боеприпасов, продовольствия, а также ротацию личного состава, создав плацдарм для наступления штурмовых групп 34-й отдельной бригады", - пояснил он.

Режиссер отметил, что благодаря совместным действиям бойцов российская армия взяла под контроль Артельное. "Спасибо большое бойцам, которые принимали непосредственно участие во взятии этого населенного пункта", - заключил боец.