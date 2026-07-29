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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА под Рязанью - РИА Новости, 29.07.2026
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16:45 29.07.2026
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА под Рязанью

Состояние пострадавших при атаке дронов в Рязанской области удовлетворительное

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязанской области шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА, они госпитализированы.
  • Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, они получают необходимую медицинскую помощь.
РЯЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Пострадавшие в результате атаки БПЛА в Рязанской области находятся в удовлетворительном состоянии, они получили ранения средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В среду губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. Госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь. За ночь над территорией региона сбили 45 БПЛА.
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"Состояние у пострадавших средней степени тяжести и оценивается, как удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пять пациентов проходят лечение в областной клинической больнице, еще один – в больнице имени Семашко.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
После атаки БПЛА в Рязанской области пострадали шесть человек
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