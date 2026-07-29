Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА под Рязанью

РЯЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Пострадавшие в результате атаки БПЛА в Рязанской области находятся в удовлетворительном состоянии, они получили ранения средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Состояние у пострадавших средней степени тяжести и оценивается, как удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пять пациентов проходят лечение в областной клинической больнице, еще один – в больнице имени Семашко.