Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА под Рязанью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязанской области шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА, они госпитализированы.
- Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, они получают необходимую медицинскую помощь.
РЯЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Пострадавшие в результате атаки БПЛА в Рязанской области находятся в удовлетворительном состоянии, они получили ранения средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В среду губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. Госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь. За ночь над территорией региона сбили 45 БПЛА.
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"Состояние у пострадавших средней степени тяжести и оценивается, как удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пять пациентов проходят лечение в областной клинической больнице, еще один – в больнице имени Семашко.