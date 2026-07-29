Минэнерго держит ситуацию с топливом под контролем, заявил замминистра

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуацию на топливном рынке нельзя назвать простой, но она находится под контролем Минэнерго России, заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

"Ситуация сейчас находится под полным контролем. Мы четко понимаем, в каких местах и регионах возникают сложности, и оперативно решаем вопросы... Ситуация находится под контролем, и те проблемы, которые, безусловно, возникают, ежедневно находятся во внимании и решаются", - сказал он по итогам заседания штаба, посвященного этой ситуации.