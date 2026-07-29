Минэнерго держит ситуацию с топливом под контролем, заявил замминистра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что ситуация на топливном рынке находится под контролем Минэнерго России.
- Минэнерго ежедневно решает возникающие проблемы на топливном рынке, штаб собирается два раза в неделю на уровне заместителя председателя правительства Александра Новака.
- Территориальные органы ФАС России возбудили ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в ряде субъектов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ситуацию на топливном рынке нельзя назвать простой, но она находится под контролем Минэнерго России, заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.
"Ситуация сейчас находится под полным контролем. Мы четко понимаем, в каких местах и регионах возникают сложности, и оперативно решаем вопросы... Ситуация находится под контролем, и те проблемы, которые, безусловно, возникают, ежедневно находятся во внимании и решаются", - сказал он по итогам заседания штаба, посвященного этой ситуации.
"Никто не говорит, что ситуация простая. Но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса, ее удается держать под контролем", - добавил Сорокин.
Он отметил, что для этого как раз штаб собирается два раза в неделю на уровне заместителя председателя правительства Александра Новака, и фактически каждый день Минэнерго "эту ситуацию отрабатывают по каждому индивидуальному случаю".
Накануне территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили целый ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в ряде субъектов РФ.