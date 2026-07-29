Спасатели нашли тело второго пропавшего в Сочи туриста

СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Спасатели на третий день поисков обнаружили тело мальчика - второго из пропавших ранее туристов, которых смыло течением горной реки в Черное море в Сочи, сообщает МКУ "Служба спасения города Сочи".

Отмечается, что поиски велись ежедневно, к работам привлекали 15 человек, два плавсредства и две единицы техники. Кроме того, спасатели использовали катера.