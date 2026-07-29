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Спасатели нашли тело второго пропавшего в Сочи туриста - РИА Новости, 29.07.2026
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11:16 29.07.2026 (обновлено: 13:53 29.07.2026)
Спасатели нашли тело второго пропавшего в Сочи туриста

Спасатели нашли тело мальчика, которого смыло течением в Черное море в Сочи

© Фото : Служба спасения Сочи/ВКонтактеПоиск туристов, которых смыло течением горной реки в Черное море в Сочи
Поиск туристов, которых смыло течением горной реки в Черное море в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Служба спасения Сочи/ВКонтакте
Поиск туристов, которых смыло течением горной реки в Черное море в Сочи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отца и сына унесло течением реки Псезуапсе в акваторию Черного моря в районе пляжа "Багратион" в Лазаревском районе.
  • На третий день поисков спасатели обнаружили тело одного из пропавших — мальчика — в акватории Черного моря недалеко от устья реки Псезуапсе в районе пляжа "Чайка".
  • К поисковым работам привлекали 15 человек, два плавсредства и две единицы техники.
СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Спасатели на третий день поисков обнаружили тело мальчика - второго из пропавших ранее туристов, которых смыло течением горной реки в Черное море в Сочи, сообщает МКУ "Служба спасения города Сочи".
По данным учреждения, в понедельник отец и сын переходили вброд русло реки Псезуапсе в районе пляжа "Багратион" в Лазаревском районе курорта, их унесло течением в акваторию Черного моря. Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России сообщал, что водолазы-спасатели обнаружили одного утонувшего человека в ста метрах от устья реки и в 50 метрах от берега, пытались его реанимировать, но безуспешно.
"Сегодня, на третий день поисковых работ, спасатель МКУ "Служба спасения города Сочи" обнаружил тело пропавшего мальчика в акватории Черного моря, неподалеку от устья реки Псезуапсе в районе пляжа "Чайка" поселка Лазаревское", - говорится в сообщении, опубликованном в канале спасательной службы в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что поиски велись ежедневно, к работам привлекали 15 человек, два плавсредства и две единицы техники. Кроме того, спасатели использовали катера.
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ПроисшествияЧерное мореСочиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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