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Анохин: 2 406 СМС приняли через "Систему‑112" в Смоленской области - РИА Новости, 29.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
14:08 29.07.2026 (обновлено: 14:43 29.07.2026)
Анохин: 2 406 СМС приняли через "Систему‑112" в Смоленской области

Анохин: 2 406 СМС приняли через "Систему‑112" в Смоленской области за полгода

© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской области Василий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской области
Василий Анохин
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Операторы Центра обработки вызовов "Системы‑112" Смоленской области приняли 2 406 СМС за шесть месяцев 2026 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Помимо этого, за тот же период приняли и обработали более 255 тысяч обращений граждан. Эта работа ведется по поручению главы Смоленщины.
В пресс-службе правительства региона указывают, что значительная часть поступивших запросов потребовала оперативного реагирования экстренных служб. Более 137 тысяч вызовов были направлены в службу пожарной охраны, полицию, скорую медицинскую помощь, службу газовой сети и другие подразделения области и приграничных районов. В результате помощь оказали в среднем в 758 случаях ежедневно.
"Это не просто цифры статистики, а тысячи реальных ситуаций, где важна каждая секунда. 255 тысяч обращений за полгода – показатель доверия жителей к службе и одновременно серьезная ответственность для наших специалистов. Отдельно стоит отметить развитие каналов связи с населением: через "Систему‑112" было принято 2 406 СМС-сообщений – это расширяет возможности для обращения за помощью в ситуациях, когда телефонный разговор невозможен", – приводит пресс-служба слова Анохина.
Средняя скорость ответа оператора в дневное время составила семь секунд, в ночное – восемь секунд, что полностью соответствует установленным нормативам. Такой показатель свидетельствует о высокой готовности дежурных смен и отлаженности технологических процессов обработки экстренных вызовов.
Работа Центра обработки вызовов в первом полугодии 2026 года позволила обеспечить своевременное реагирование и комплексную помощь тысячам жителей региона, подтвердив значимость "Системы‑112" как ключевого элемента системы безопасности Смоленской области, подытожили в пресс-службе.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленскпомощь
 
 
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