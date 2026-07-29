Анохин: 2 406 СМС приняли через "Систему‑112" в Смоленской области

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Операторы Центра обработки вызовов "Системы‑112" Смоленской области приняли 2 406 СМС за шесть месяцев 2026 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Помимо этого, за тот же период приняли и обработали более 255 тысяч обращений граждан. Эта работа ведется по поручению главы Смоленщины.

В пресс-службе правительства региона указывают, что значительная часть поступивших запросов потребовала оперативного реагирования экстренных служб. Более 137 тысяч вызовов были направлены в службу пожарной охраны, полицию, скорую медицинскую помощь, службу газовой сети и другие подразделения области и приграничных районов. В результате помощь оказали в среднем в 758 случаях ежедневно.

"Это не просто цифры статистики, а тысячи реальных ситуаций, где важна каждая секунда. 255 тысяч обращений за полгода – показатель доверия жителей к службе и одновременно серьезная ответственность для наших специалистов. Отдельно стоит отметить развитие каналов связи с населением: через "Систему‑112" было принято 2 406 СМС-сообщений – это расширяет возможности для обращения за помощью в ситуациях, когда телефонный разговор невозможен", – приводит пресс-служба слова Анохина.

Средняя скорость ответа оператора в дневное время составила семь секунд, в ночное – восемь секунд, что полностью соответствует установленным нормативам. Такой показатель свидетельствует о высокой готовности дежурных смен и отлаженности технологических процессов обработки экстренных вызовов.