СМИ сообщили, во сколько экспортерам обходится простой портов на Украине

В материале отмечается, что за первое полугодие 2026 года Украина экспортировала более 50 миллионов тонн товаров, из которых около 34 миллиона тонн или две трети прошли через порты Одессы. В случае двустороннего торгового потока, по данным "Экономической правды", морские пункты пропуска также обеспечивают около 60% товарооборота, или 40 миллионов тонн из 68. Остальные маршруты, такие как железная дорога, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц 2026 года не превысили потолок в 3 миллиона тонн.