Краткий пересказ от РИА ИИ
- Каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам в 70 миллионов долларов убытков.
- За первое полугодие 2026 года Украина экспортировала более 50 миллионов тонн товаров, из которых около 34 миллионов тонн прошли через порты Одессы.
- Остальные маршруты экспорта (железная дорога, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю) ни за один месяц 2026 года не превысили потолок в 3 миллиона тонн.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Каждый день простоя украинских портов обходится экспортерам убытками в 70 миллионов долларов, сообщает украинское издание "Экономическая правда".
Газета Financial Times ранее сообщала, что у Украины начались проблемы с экспортом зерна через Черное море. Издание полагает, что проблемы украинского судоходства связаны с ударами ВС РФ по военным целям в районах черноморских портов, которые задействованы в доставке грузов ВСУ. Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина утратила возможность использовать морские порты для грузоперевозок.
"Каждый день простоя портов - это 70 миллионов долларов отгрузок, не выходящих в море", - говорится в материале на сайте издания.
В материале отмечается, что за первое полугодие 2026 года Украина экспортировала более 50 миллионов тонн товаров, из которых около 34 миллиона тонн или две трети прошли через порты Одессы. В случае двустороннего торгового потока, по данным "Экономической правды", морские пункты пропуска также обеспечивают около 60% товарооборота, или 40 миллионов тонн из 68. Остальные маршруты, такие как железная дорога, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц 2026 года не превысили потолок в 3 миллиона тонн.
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