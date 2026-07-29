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Посольство России уличило СМИ Эстонии в пренебрежении журналистской этикой - РИА Новости, 29.07.2026
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01:17 29.07.2026
Посольство России уличило СМИ Эстонии в пренебрежении журналистской этикой

Абилов: эстонские СМИ откровенно пренебрегают журналистской этикой

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявил, что центральные эстонские СМИ публикуют «расследования» о сотрудниках посольства РФ и членах их семей.
  • Абилов отметил, что такие публикации являются пренебрежением журналистской этикой.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Центральные эстонские СМИ публикуют "расследования" о сотрудниках посольства РФ и даже о членах их семей, что является откровенным пренебрежением журналистской этикой, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
"Вынуждены констатировать, что в центральных эстонских изданиях с периодичностью публикуются "расследования", посвященные не только сотрудникам посольства, но и членам их семей. Столь откровенное пренебрежение журналистской этикой - наглядный пример тех стандартов, которыми пользуются в эстонских СМИ применительно к России", - сказал Абилов.
Он отметил, что в фокусе нездорового внимания эстонских СМИ чаще оказываются дипломаты, которые задействованы на консульском направлении.
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