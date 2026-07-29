Краткий пересказ от РИА ИИ Временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявил, что центральные эстонские СМИ публикуют «расследования» о сотрудниках посольства РФ и членах их семей.

Абилов отметил, что такие публикации являются пренебрежением журналистской этикой.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Центральные эстонские СМИ публикуют "расследования" о сотрудниках посольства РФ и даже о членах их семей, что является откровенным пренебрежением журналистской этикой, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

"Вынуждены констатировать, что в центральных эстонских изданиях с периодичностью публикуются "расследования", посвященные не только сотрудникам посольства, но и членам их семей. Столь откровенное пренебрежение журналистской этикой - наглядный пример тех стандартов, которыми пользуются в эстонских СМИ применительно к России", - сказал Абилов.