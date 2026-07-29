Аналитики подсчитали, сколько зарабатывает чат-бот "Дайвинчик"

"Заработок чат-бота "Дайвинчик": около 120 миллионов рублей выручки в месяц, 85% выручки от подписок пользователей", - выяснили в "Рунете".

Там уточнили, что около 70-90 миллионов рублей составляет ежемесячная операционная прибыль. Всего же в год чат-бот зарабатывает порядка 0,8-1,1 миллиарда рублей до уплаты налогов.