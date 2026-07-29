Аналитики подсчитали, сколько зарабатывает чат-бот "Дайвинчик"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чат-бот для знакомств «Дайвинчик» зарабатывает в Telegram порядка 120 миллионов рублей в месяц.
- 85% выручки чат-бота приходится на подписки пользователей.
- ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины использовали сервис для вовлечения российских молодых людей в террористическую деятельность.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Чат-бот для знакомств "Дайвинчик", через который Украина втягивала россиян в террористическую деятельность, зарабатывает в Telegram порядка 120 миллионов рублей в месяц, при этом 85% выручки приходится на подписки пользователей, подсчитали для РИА Новости в информационно-аналитическом издании "Рунет".
Ранее в среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность. В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц, причем пользоваться им могут и подростки моложе 18 лет.
"Заработок чат-бота "Дайвинчик": около 120 миллионов рублей выручки в месяц, 85% выручки от подписок пользователей", - выяснили в "Рунете".
Там уточнили, что около 70-90 миллионов рублей составляет ежемесячная операционная прибыль. Всего же в год чат-бот зарабатывает порядка 0,8-1,1 миллиарда рублей до уплаты налогов.