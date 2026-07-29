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Аналитики подсчитали, сколько зарабатывает чат-бот "Дайвинчик" - РИА Новости, 29.07.2026
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15:45 29.07.2026
Аналитики подсчитали, сколько зарабатывает чат-бот "Дайвинчик"

"Рунет": чат-бот "Дайвинчик" зарабатывает около 120 млн рублей в месяц

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чат-бот для знакомств «Дайвинчик» зарабатывает в Telegram порядка 120 миллионов рублей в месяц.
  • 85% выручки чат-бота приходится на подписки пользователей.
  • ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины использовали сервис для вовлечения российских молодых людей в террористическую деятельность.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Чат-бот для знакомств "Дайвинчик", через который Украина втягивала россиян в террористическую деятельность, зарабатывает в Telegram порядка 120 миллионов рублей в месяц, при этом 85% выручки приходится на подписки пользователей, подсчитали для РИА Новости в информационно-аналитическом издании "Рунет".
Ранее в среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность. В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц, причем пользоваться им могут и подростки моложе 18 лет.
"Заработок чат-бота "Дайвинчик": около 120 миллионов рублей выручки в месяц, 85% выручки от подписок пользователей", - выяснили в "Рунете".
Там уточнили, что около 70-90 миллионов рублей составляет ежемесячная операционная прибыль. Всего же в год чат-бот зарабатывает порядка 0,8-1,1 миллиарда рублей до уплаты налогов.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Чат-бот для знакомств "Дайвинчик" продолжает работу в Telegram
Вчера, 09:56
 
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