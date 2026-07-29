СК раскрыл банду, оформлявшую фальшивые кредиты на военных

Краткий пересказ от РИА ИИ Военные следователи раскрыли банду, которая оформляла на военных кредиты по поддельным документам и затем инициировала процедуру банкротства, чтобы не выплачивать кредиты.

В результате действий банды трем банкам причинен ущерб более чем на 25 миллионов рублей.

Расследуется уголовное дело в отношении пяти участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Военные следователи раскрыли банду, которая оформляла на военных кредиты по поддельным документам, а после проводила процедуру банкротства, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГВСУ СК РФ.

Следствием установлено, что в 2021-2024 годах фигуранты находили военных и за деньги оформляли им поддельные документы с завышенными сведениями о доходах. Затем по этим документам оформлялись кредиты, а полученные деньги делились между участниками банды. В дальнейшем заемщики инициировали процедуру банкротства, чтобы не выплачивать кредиты.

По данным следствия, трем банкам причинен многомиллионный ущерб. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет более чем о 25 миллионах рублей.

"Расследуется уголовное дело в отношении пяти участников преступной группы, подозреваемых в... "мошенничестве, совершенном орггруппой в особо крупном размере", - сказали в ГВСУ СК