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СК раскрыл банду, оформлявшую фальшивые кредиты на военных - РИА Новости, 29.07.2026
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14:36 29.07.2026
СК раскрыл банду, оформлявшую фальшивые кредиты на военных

СК раскрыл банду, оформлявшую кредиты на военных по поддельным документам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные следователи раскрыли банду, которая оформляла на военных кредиты по поддельным документам и затем инициировала процедуру банкротства, чтобы не выплачивать кредиты.
  • В результате действий банды трем банкам причинен ущерб более чем на 25 миллионов рублей.
  • Расследуется уголовное дело в отношении пяти участников преступной группы, подозреваемых в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Военные следователи раскрыли банду, которая оформляла на военных кредиты по поддельным документам, а после проводила процедуру банкротства, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГВСУ СК РФ.
Следствием установлено, что в 2021-2024 годах фигуранты находили военных и за деньги оформляли им поддельные документы с завышенными сведениями о доходах. Затем по этим документам оформлялись кредиты, а полученные деньги делились между участниками банды. В дальнейшем заемщики инициировали процедуру банкротства, чтобы не выплачивать кредиты.
По данным следствия, трем банкам причинен многомиллионный ущерб. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет более чем о 25 миллионах рублей.
"Расследуется уголовное дело в отношении пяти участников преступной группы, подозреваемых в... "мошенничестве, совершенном орггруппой в особо крупном размере", - сказали в ГВСУ СК.
Сейчас военные следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также выявляют других причастных к преступлению, в том числе среди сотрудников кредитных организаций.
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