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В Ингушетии местного жителя застрелили в его доме - РИА Новости, 29.07.2026
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12:48 29.07.2026 (обновлено: 13:29 29.07.2026)
В Ингушетии местного жителя застрелили в его доме

СК: неизвестный застрелил жителя Ингушетии в его доме, стрелявшего ищут

© СУ СК России по Республике Ингушетия/ВКонтактеРабота СК РФ на месте убийства жителя города Сунжа в Ингушетии
Работа СК РФ на месте убийства жителя города Сунжа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© СУ СК России по Республике Ингушетия/ВКонтакте
Работа СК РФ на месте убийства жителя города Сунжа в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Сунжа в Ингушетии неустановленное лицо застрелило 52-летнего местного жителя.
  • Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
  • Ведется следствие, стрелявший скрылся с места происшествия.
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Неизвестный утром в среду застрелил жителя города Сунжа в Ингушетии, возбуждено уголовное дело, стрелявшего ищут, сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.
"По версии следствия, 29 июля в утреннее время неустановленное лицо, находясь в домовладении, расположенном в городе Сунжа, произвело не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в 52-летнего местного жителя. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стрелявший скрылся с места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты гильзы и иные следы преступления. Следователями допрашиваются свидетели, проводятся иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе лиц, причастных к его совершению", - добавили в ведомстве.
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