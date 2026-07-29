В Ингушетии местного жителя застрелили в его доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сунжа в Ингушетии неустановленное лицо застрелило 52-летнего местного жителя.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
- Ведется следствие, стрелявший скрылся с места происшествия.
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Неизвестный утром в среду застрелил жителя города Сунжа в Ингушетии, возбуждено уголовное дело, стрелявшего ищут, сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.
"По версии следствия, 29 июля в утреннее время неустановленное лицо, находясь в домовладении, расположенном в городе Сунжа, произвело не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в 52-летнего местного жителя. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стрелявший скрылся с места происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты гильзы и иные следы преступления. Следователями допрашиваются свидетели, проводятся иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе лиц, причастных к его совершению", - добавили в ведомстве.