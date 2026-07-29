В Ингушетии местного жителя застрелили в его доме

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Сунжа в Ингушетии неустановленное лицо застрелило 52-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ведется следствие, стрелявший скрылся с места происшествия.

НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Неизвестный утром в среду застрелил жителя города Сунжа в Ингушетии, возбуждено уголовное дело, стрелявшего ищут, сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

"По версии следствия, 29 июля в утреннее время неустановленное лицо, находясь в домовладении, расположенном в городе Сунжа, произвело не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в 52-летнего местного жителя. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелявший скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.