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В Туле задержали исполнителей и организатора убийств 17-летней давности - РИА Новости, 29.07.2026
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12:43 29.07.2026
В Туле задержали исполнителей и организатора убийств 17-летней давности

СК: в Туле задержаны исполнители и организатор убийств 17-летней давности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туле задержали исполнителей двух убийств, совершенных более 17 лет назад, и бывшего арбитражного управляющего, организовавшего преступления.
  • По версии следствия, за преступлениями стоит бывший арбитражный управляющий, который нанял несколько человек для совершения убийств своих оппонентов.
  • Всем фигурантам предъявлено обвинение, они арестованы и проверяются на причастность к другим преступлениям.
ТУЛА, 29 июл – РИА Новости. Исполнителей двух убийств, совершенных более 17 лет назад, а также бывшего арбитражного управляющего, организовавшего преступления, задержали в Туле, сообщила пресс-служба СК России.
"Следственными органами СК России по Тульской области при взаимодействии с региональным УФСБ установлены обстоятельства серии убийств, совершенных на территории города Тулы в период с 2008 по 2009 год", - написано в аккаунте ведомства на платформе "Макс".
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По данным следствия, в 2008 году в Туле на улице Советской был расстрелян директор фирмы, занимающейся реализацией газового оборудования. В 2009 году в подъезде дома на Красноармейском проспекте в Туле неизвестные нанесли больше 40 ударов ножом местному коммерсанту. Оба мужчины от полученных ранений скончались.
Тогда установить причастных к убийствам лиц не получилось, однако в текущем году следствие возобновили. Были установлены новые свидетели, а также получены доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к убийствам.
"По версии следствия, за преступлениями стоит бывший арбитражный управляющий, который за денежное вознаграждение нанял несколько человек для совершения убийств своих оппонентов", - добавили в пресс-службе СК России.
Уточняется, что были задержаны два исполнителя, один из которых в период совершения преступления являлся сотрудником милиции. Также правоохранители задержали исполнителя – он длительное время скрывался в Испании.
Всем фигурантом предъявлено обвинение, они арестованы. Их проверяют на причастность к другим преступлениям.
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