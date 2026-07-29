В Туле задержали исполнителей и организатора убийств 17-летней давности

Краткий пересказ от РИА ИИ В Туле задержали исполнителей двух убийств, совершенных более 17 лет назад, и бывшего арбитражного управляющего, организовавшего преступления.

По версии следствия, за преступлениями стоит бывший арбитражный управляющий, который нанял несколько человек для совершения убийств своих оппонентов.

Всем фигурантам предъявлено обвинение, они арестованы и проверяются на причастность к другим преступлениям.

ТУЛА, 29 июл – РИА Новости. Исполнителей двух убийств, совершенных более 17 лет назад, а также бывшего арбитражного управляющего, организовавшего преступления, задержали в Туле, сообщила пресс-служба СК России.

"Следственными органами СК России по Тульской области при взаимодействии с региональным УФСБ установлены обстоятельства серии убийств, совершенных на территории города Тулы в период с 2008 по 2009 год", - написано в аккаунте ведомства на платформе " Макс ".

По данным следствия, в 2008 году в Туле на улице Советской был расстрелян директор фирмы, занимающейся реализацией газового оборудования. В 2009 году в подъезде дома на Красноармейском проспекте в Туле неизвестные нанесли больше 40 ударов ножом местному коммерсанту. Оба мужчины от полученных ранений скончались.

Тогда установить причастных к убийствам лиц не получилось, однако в текущем году следствие возобновили. Были установлены новые свидетели, а также получены доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к убийствам.

"По версии следствия, за преступлениями стоит бывший арбитражный управляющий, который за денежное вознаграждение нанял несколько человек для совершения убийств своих оппонентов", - добавили в пресс-службе СК России.

Уточняется, что были задержаны два исполнителя, один из которых в период совершения преступления являлся сотрудником милиции. Также правоохранители задержали исполнителя – он длительное время скрывался в Испании.