Киев через "Дайвинчик" вербует молодежь в России для терактов, заявили в СК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецслужбы Украины используют чат-бот "Дайвинчик/Leo" в Telegram для вовлечения молодежи РФ, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность.
- Следственным комитетом инициирован вопрос о блокировке ресурса.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины через сервис знакомств "Дайвинчик/Leo" вовлекают молодежь в РФ к терактам и диверсиям, инициирован вопрос о его блокировке, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом Российской Федерации расследуется ряд уголовных дел, в рамках которых установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота "Дайвинчик/Leo" в мессенджере Telegram для вовлечения граждан Российской Федерации, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность", - сказала Петренко.
Она добавила, что уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке ресурса.