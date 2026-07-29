Киев через "Дайвинчик" вербует молодежь в России для терактов, заявили в СК

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины через сервис знакомств "Дайвинчик/Leo" вовлекают молодежь в РФ к терактам и диверсиям, инициирован вопрос о его блокировке, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.