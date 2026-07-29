Рейтинг@Mail.ru
Киев через "Дайвинчик" вербует молодежь в России для терактов, заявили в СК - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 29.07.2026
Киев через "Дайвинчик" вербует молодежь в России для терактов, заявили в СК

СК: Киев через сервис "Дайвинчик/Leo" вербует молодежь в РФ для терактов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецслужбы Украины используют чат-бот "Дайвинчик/Leo" в Telegram для вовлечения молодежи РФ, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность.
  • Следственным комитетом инициирован вопрос о блокировке ресурса.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины через сервис знакомств "Дайвинчик/Leo" вовлекают молодежь в РФ к терактам и диверсиям, инициирован вопрос о его блокировке, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом Российской Федерации расследуется ряд уголовных дел, в рамках которых установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота "Дайвинчик/Leo" в мессенджере Telegram для вовлечения граждан Российской Федерации, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность", - сказала Петренко.
Она добавила, что уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке ресурса.
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
СК: украинские спецслужбы присылают фишинговые ссылки на сайтах знакомств
09:03
 
В миреУкраинаРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала