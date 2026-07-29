Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецслужбы Украины присылают молодым людям фишинговые ссылки под видом девушек на сайтах знакомств.
- Украинские спецслужбы просят отправить геопозиции адресов проживания и общественных мест.
- Представителей спецслужб Украины после этого пытаются с помощью угроз и психологического давления склонить молодых людей к совершению преступлений террористического и диверсионного характера.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины на сайтах знакомств под видом девушек присылают молодым людям фишинговые ссылки и просят адреса их проживания и общественных мест для совершения терактов и диверсий, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"На основе следственной практики можно сделать вывод о том, что распространенными схемами украинских спецслужб является знакомство с молодыми людьми под видом девушек и направление им фишинговых ссылок о взломе личных кабинетов на сервисах государственных услуг; просьбы об отправке геопозиций адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и иных объектов", - сказала Петренко.
По ее словам, в дальнейшем с юношами связываются представители спецслужб Украины, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или иных органов власти РФ, после чего с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняют к совершению преступлений террористического и диверсионного характера, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.