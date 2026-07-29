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СК: украинские спецслужбы присылают фишинговые ссылки на сайтах знакомств - РИА Новости, 29.07.2026
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09:03 29.07.2026
СК: украинские спецслужбы присылают фишинговые ссылки на сайтах знакомств

СК: Киев вербует молодежь через сайты знакомств для совершения диверсий

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецслужбы Украины присылают молодым людям фишинговые ссылки под видом девушек на сайтах знакомств.
  • Украинские спецслужбы просят отправить геопозиции адресов проживания и общественных мест.
  • Представителей спецслужб Украины после этого пытаются с помощью угроз и психологического давления склонить молодых людей к совершению преступлений террористического и диверсионного характера.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины на сайтах знакомств под видом девушек присылают молодым людям фишинговые ссылки и просят адреса их проживания и общественных мест для совершения терактов и диверсий, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"На основе следственной практики можно сделать вывод о том, что распространенными схемами украинских спецслужб является знакомство с молодыми людьми под видом девушек и направление им фишинговых ссылок о взломе личных кабинетов на сервисах государственных услуг; просьбы об отправке геопозиций адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и иных объектов", - сказала Петренко.
По ее словам, в дальнейшем с юношами связываются представители спецслужб Украины, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или иных органов власти РФ, после чего с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняют к совершению преступлений террористического и диверсионного характера, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.
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