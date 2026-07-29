СК: украинские спецслужбы присылают фишинговые ссылки на сайтах знакомств

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины на сайтах знакомств под видом девушек присылают молодым людям фишинговые ссылки и просят адреса их проживания и общественных мест для совершения терактов и диверсий, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.