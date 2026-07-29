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ВС разъяснил, когда использование планшетов для автоштрафов законно - РИА Новости, 29.07.2026
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19:27 29.07.2026
ВС разъяснил, когда использование планшетов для автоштрафов законно

РИА Новости: ВС РФ объяснил, что планшет не штрафует за нарушение ПДД как камеры

© РИА Новости / Сергей БелоусовВидеорегистраторы
Видеорегистраторы - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Белоусов
Видеорегистраторы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд РФ разъяснил, что фиксация нарушения ПДД на планшет не позволяет выносить постановление о правонарушении без протокола.
  • Особый порядок привлечения к административной ответственности применяется только в случае фиксации проступка средствами, работающими в автоматическом режиме.
  • Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу о штрафе, выписанному на основании фиксации нарушения с помощью планшета «ПаркНет».
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Верховный суд разъяснил, что фиксация нарушения ПДД на планшет, в отличие от автоматических камер, не позволяет выносить постановление о правонарушении без протокола, говорится в решении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
В нем указано, что в Верховный суд РФ обратился автомобилист. Его оштрафовали на полторы тысячи рублей за остановку в зоне действия дорожного знака "Остановка запрещена", при этом правонарушение было зафиксировано техническим средством (планшетом) "ПаркНет", а наказание он получил в автоматическом режиме. Такое положение дел мужчина счел незаконным.
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Суд, изучив доводы гражданина, напомнил, что особый порядок привлечения к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения применяется в случае фиксации проступка работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
В таких случаях протокол об административном правонарушении не составляется, постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия собственника (владельца) транспортного средства.
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"Под автоматическим режимом следует понимать работу соответствующего технического средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека, когда такое средство размещено в установленном порядке в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего обзора всех административных правонарушений, для выявления которых оно предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица", - сослался суд на постановление пленума Верховного суда.
В данном же случае, как указал суд, имел место человеческий фактор, фотофиксация правонарушения осуществлялась путем наведения оператором техсредства на транспортное средство с фиксацией номеров в результате перемещения человека в пространстве.
Придя к выводу, что планшет, как и телефон, видеокамера и видеорегистратор, не является техсредством, фиксирующим правонарушения в автоматическом режиме, Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу.
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