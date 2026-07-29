ВС разъяснил, когда использование планшетов для автоштрафов законно

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд РФ разъяснил, что фиксация нарушения ПДД на планшет не позволяет выносить постановление о правонарушении без протокола.

Особый порядок привлечения к административной ответственности применяется только в случае фиксации проступка средствами, работающими в автоматическом режиме.

Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу о штрафе, выписанному на основании фиксации нарушения с помощью планшета «ПаркНет».

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Верховный суд разъяснил, что фиксация нарушения ПДД на планшет, в отличие от автоматических камер, не позволяет выносить постановление о правонарушении без протокола, говорится в решении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

В нем указано, что в Верховный суд РФ обратился автомобилист. Его оштрафовали на полторы тысячи рублей за остановку в зоне действия дорожного знака "Остановка запрещена", при этом правонарушение было зафиксировано техническим средством (планшетом) "ПаркНет", а наказание он получил в автоматическом режиме. Такое положение дел мужчина счел незаконным.

Суд, изучив доводы гражданина, напомнил, что особый порядок привлечения к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения применяется в случае фиксации проступка работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В таких случаях протокол об административном правонарушении не составляется, постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия собственника (владельца) транспортного средства.

« "Под автоматическим режимом следует понимать работу соответствующего технического средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека, когда такое средство размещено в установленном порядке в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего обзора всех административных правонарушений, для выявления которых оно предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица", - сослался суд на постановление пленума Верховного суда.

В данном же случае, как указал суд, имел место человеческий фактор, фотофиксация правонарушения осуществлялась путем наведения оператором техсредства на транспортное средство с фиксацией номеров в результате перемещения человека в пространстве.