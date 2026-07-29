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Экс-офицер СБУ назвал нового главу службы личным киллером Зеленского - РИА Новости, 29.07.2026
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06:02 29.07.2026
Экс-офицер СБУ назвал нового главу службы личным киллером Зеленского

Прозоров: новый глава СБУ Поклад является личным киллером Зеленского

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что новый глава СБУ Александр Поклад организовал операцию по покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Новый глава СБУ Александр Поклад является "цепным псом" и "личным киллером" Владимира Зеленского, который помог ему организовать операцию по покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку. В начале июля под Киевом нашли тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позднее сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Реут был арестован на два месяца, Жикович также был отправлен под стражу.
"Их (организаторов покушения на Ермолаева - ред.) задержали сотрудники СБУ под руководством Саши Поклада, который цепной пес Зеленского, личный киллер Зеленского", - сказал Прозоров.
Он отметил, что Поклад используется Зеленским для конфиденциальных и грязных поручений и ранее уже был замечен в участии в подобных сомнительных операциях.
Зеленский 17 июля назначил временно исполняющим обязанности председателя службы безопасности Украины Александра Поклада, генерала-майора СБУ, который с 2023 года был заместителем главы ведомства.
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