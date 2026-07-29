Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что новый глава СБУ Александр Поклад организовал операцию по покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Новый глава СБУ Александр Поклад является "цепным псом" и "личным киллером" Владимира Зеленского, который помог ему организовать операцию по покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

В конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев . Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку. В начале июля под Киевом нашли тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако. Офис генпрокурора Украины позднее сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Реут был арестован на два месяца, Жикович также был отправлен под стражу.

"Их (организаторов покушения на Ермолаева - ред.) задержали сотрудники СБУ под руководством Саши Поклада, который цепной пес Зеленского, личный киллер Зеленского", - сказал Прозоров.

Он отметил, что Поклад используется Зеленским для конфиденциальных и грязных поручений и ранее уже был замечен в участии в подобных сомнительных операциях.