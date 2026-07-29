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США ввели санкции против компаний, связанных с перевозкой иранской нефти - РИА Новости, 29.07.2026
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18:38 29.07.2026
США ввели санкции против компаний, связанных с перевозкой иранской нефти

Минфин США ввел санкции против 8 компаний, связанных с перевозкой иранской нефти

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин США ввел санкции против восьми судоходных компаний, зарегистрированных в Гонконге и на Маршалловых Островах.
  • Санкции также введены против двух иранских организаций, занимающихся морским страхованием и организацией транзита через Ормузский пролив.
  • Под ограничения попали восемь нефтяных танкеров, принадлежащих подсанкционным судоходным компаниям.
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Минфин США ввел санкции против восьми судоходных компаний, якобы занимающихся перевозкой иранской нефти, а также двух иранских организаций по страхованию судов и организации транзита через Ормузский пролив, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина.
В санкционный список вошли восемь зарегистрированных в Гонконге и на Маршалловых Островах судоходных компаний, которые, по версии американского минфина, владели или управляли танкерами, задействованными в перевозках иранской нефти.
Ограничения также введены против двух созданных в 2026 году иранских структур Hormuzsafe Marine Services Authority и Persian Gulf Marine Insurance Company, предоставляющих морское страхование, финансовые гарантии и услуги по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив.
Кроме того, под ограничения попали восемь нефтянных танкеров, принадлежащих подсанкционным судоходным компаниям.
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