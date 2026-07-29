Сестра Грэма* не стала голосовать по закону о санкциях против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма* Дарлин временно получила полномочия по замещению его кресла в сенате США.

Дарлин Грэм не участвовала в голосовании по законопроекту о санкциях против России и Ирана.

Для получения постоянного места в сенате Дарлин Грэм предстоит победить на внутренних партийных выборах в штате Южная Каролина и на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Дарлин, которой временно были переданы полномочия по замещению его кресла, не стала голосовать в сенате по законопроекту о санкциях против России и Ирана, выяснил корреспондент РИА Новости.

Сенат США ранее завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12.

При этом в голосовании не участвовали лишь двое членов верхней палаты американского конгресса, одним из которых согласно изученным протоколам голосования как раз оказалась Дарлин Грэм.

Несмотря на то что Грэм получила кресло в сенате лишь временно и ей предстоит победить на внутренних партийных выборах в штате Южная Каролина , а затем - на промежуточных выборах в конгресс в ноябре, она уже приведена к присяге и получила право участвовать в голосованиях.

Однако от участия в голосовании по законопроекту о санкциях, который ее умерший брат-русофоб активно продвигал, Дарлин Грэм отказалась. Причины такого решения остались неизвестны, хотя могут быть связаны в растянувшейся на два дня похоронной церемонией.

Вторым сенатором, который не участвовал в голосовании, оказался Митч Макконнелл. В его случае отсутствие связано с состоянием здоровья. Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир потребовал от сенатора Макконнелла, который представляет этот штат, лично доказать свою дееспособность или уйти в отставку, так как тот не участвует в работе сената уже 43 дня на фоне своей госпитализации.