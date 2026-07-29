Сенат США поддержал проект о санкциях против России в первом голосовании

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенат США преодолел первый процедурный барьер для рассмотрения законопроекта о новых жестких санкциях против России и Ирана, набрав необходимое количество голосов «за».

Законопроект предусматривает 100% пошлину против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и до 500% на весь импорт из России в США, а также вводит санкции против ряда российских банков.

Сенату необходимо провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, перед началом августовских каникул.

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Сенат США преодолел первый процедурный барьер на пути к принятию законопроекта о новых жестких санкциях против России и Ирана, согласно результатам голосования.

Сенат США завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12. По регламенту на эти дебаты отводится не более 30 часов.

Однако сенаторы могут не дожидаться истечения 30 часов. Если они договорятся сократить время дебатов, голосование по вопросу о переходе к рассмотрению законопроекта может состояться раньше.

Следующим шагом будет голосование по вопросу о переходе к непосредственному рассмотрению законопроекта после истечения 30 часов дебатов. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего сенаторам предстоит провести еще одно процедурное голосование с необходимым порогом в 60 голосов перед окончательным голосованием по законопроекту простым большинством.

Как сообщил портал Punchbowl News, Владимир Зеленский лично наблюдал за голосованием по законопроекту о санкциях против России и Ирана. Он следил за ходом процедуры из первого ряда гостевого балкона сената США.

Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.

При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.

Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США Дональду Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.

При этом сенату необходимо успеть провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы. После этого обе палаты конгресса возобновят полноценную работу только в начале сентября.