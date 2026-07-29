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Сенат США поддержал проект о санкциях против России в первом голосовании - РИА Новости, 29.07.2026
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02:27 29.07.2026 (обновлено: 03:25 29.07.2026)
Сенат США поддержал проект о санкциях против России в первом голосовании

Сенат США в первом голосовании поддержал проект о санкциях против РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенат США преодолел первый процедурный барьер для рассмотрения законопроекта о новых жестких санкциях против России и Ирана, набрав необходимое количество голосов «за».
  • Законопроект предусматривает 100% пошлину против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и до 500% на весь импорт из России в США, а также вводит санкции против ряда российских банков.
  • Сенату необходимо провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, перед началом августовских каникул.
ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Сенат США преодолел первый процедурный барьер на пути к принятию законопроекта о новых жестких санкциях против России и Ирана, согласно результатам голосования.
Сенат США завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12. По регламенту на эти дебаты отводится не более 30 часов.
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Однако сенаторы могут не дожидаться истечения 30 часов. Если они договорятся сократить время дебатов, голосование по вопросу о переходе к рассмотрению законопроекта может состояться раньше.
Следующим шагом будет голосование по вопросу о переходе к непосредственному рассмотрению законопроекта после истечения 30 часов дебатов. В случае его одобрения простым большинством начнется обсуждение документа, после чего сенаторам предстоит провести еще одно процедурное голосование с необходимым порогом в 60 голосов перед окончательным голосованием по законопроекту простым большинством.
Как сообщил портал Punchbowl News, Владимир Зеленский лично наблюдал за голосованием по законопроекту о санкциях против России и Ирана. Он следил за ходом процедуры из первого ряда гостевого балкона сената США.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.
Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США Дональду Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
При этом сенату необходимо успеть провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы. После этого обе палаты конгресса возобновят полноценную работу только в начале сентября.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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