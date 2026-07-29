Американский самолет-разведчик совершает полет вдоль юга России

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II начал облет вдоль российской границы над акваторией Черного моря.

Самолет регулярно летает по маршруту над Черным морем и совершает полеты вокруг Калининградской области.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик с утра в среду начал облет вдоль российской границы над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет Bombardier Artemis II вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии до 9.00 мск, где он базируется, и долетел до Сочи и обратно, после чего зашел уже на второй круг.

Он регулярно летает по этому маршруту. Кроме того, разведчик совершает полеты вокруг Калининградской области, где он последний раз вел сбор данных 28 июля.

Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.

Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.