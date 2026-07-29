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Американский самолет-разведчик совершает полет вдоль юга России - РИА Новости, 29.07.2026
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12:11 29.07.2026
Американский самолет-разведчик совершает полет вдоль юга России

Американский Bombardier Artemis II совершает полет вдоль Крыма и юга России

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II начал облет вдоль российской границы над акваторией Черного моря.
  • Самолет регулярно летает по маршруту над Черным морем и совершает полеты вокруг Калининградской области.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик с утра в среду начал облет вдоль российской границы над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет Bombardier Artemis II вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии до 9.00 мск, где он базируется, и долетел до Сочи и обратно, после чего зашел уже на второй круг.
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Он регулярно летает по этому маршруту. Кроме того, разведчик совершает полеты вокруг Калининградской области, где он последний раз вел сбор данных 28 июля.
Самолет был переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.
Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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