В РПЦ отреагировали на идею эстонских властей отобрать у церкви собор

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского между Таллинном и Эстонской православной христианской церковью.

Протоиерей Николай Балашов заявил, что предложения отобрать собор у Эстонской православной христианской церкви ассоциируются с позицией националистов, германских нацистов и вождей советского тоталитарного режима.

Протоиерей отметил, что в Эстонии не впервые звучат аргументы за снос, закрытие или превращение в музей кафедрального собора, и все они продиктованы желанием переписать историю страны.

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Эстонские политики, предлагающие отобрать у Эстонской православной христианской церкви (бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) ее кафедральный собор, ассоциируются с позицией националистов, германских нацистов и вождей советского тоталитарного режима, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Ранее эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между Таллинном и Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ) договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского – кафедрального (главного) храма ЭПХЦ, который был освящен еще в 1900 году. Как уточняет ERR, ранее Таллинн в одностороннем порядке расторг договор об аренде офисных помещений по адресу Пикк, 64, где располагалась канцелярия ЭПХЦ, законность расторжения оспаривается в суде.

"Печально, что понятия свободы и уважения прав человека так грубо попираются ныне в Эстонии невежественными вандалами от политики, и некому, похоже, возразить им: Стыдно, стыдно, господа!", - сказал отец Николай Балашов.

Он заметил, что в Эстонии не впервые звучат аргументы за снос, закрытие или превращение в музей кафедрального собора, и все они "продиктованы желанием переписать историю Эстонии и вычеркнуть из нее бОльшую часть содержания". "Снести собор святого Александра Невского призывали и в 1924 году с целью построения на его месте "пантеона независимости", и в 1928 году, когда ряд депутатов эстонского парламента призывали покончить с "памятником русского насилия". В 1942 году собор был закрыт нацистским комиссаром, вновь заговорили о его сносе", - пояснил протоиерей.

С изгнанием фашистов в 1944 год собор открыли, рассказал священник, но в 1961 году советские власти решили устроить в нем планетарий, и только "мудрые и решительные действия будущего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, тогда — епископа Таллинского и Эстонского, предотвратили реализацию этого замысла атеистических идеологов".

"В независимой Эстонии собор был признан в 1995 году памятником культуры, но теперешних эстонских политиков это, видимо, не останавливает — с культурой у многих из них вообще отношения как-то не складываются. Это хорошо видно из того, что авторам нынешних заявлений вовсе не стыдно ассоциироваться с позицией оголтелых националистов, германских нацистов, вождей советского тоталитарного режима и плевать на чувства верующих, составляющих крупнейшую на сегодняшний день религиозную общину своей страны", - заключил собеседник агентства.