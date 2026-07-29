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В РПЦ отреагировали на идею эстонских властей отобрать у церкви собор - РИА Новости, 29.07.2026
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Религия
 
18:35 29.07.2026 (обновлено: 18:36 29.07.2026)
В РПЦ отреагировали на идею эстонских властей отобрать у церкви собор

В РПЦ отреагировали на идею местных властей отобрать у Церкви собор в Таллине

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПротоиерей Николай Балашов
Протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Протоиерей Николай Балашов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского между Таллинном и Эстонской православной христианской церковью.
  • Протоиерей Николай Балашов заявил, что предложения отобрать собор у Эстонской православной христианской церкви ассоциируются с позицией националистов, германских нацистов и вождей советского тоталитарного режима.
  • Протоиерей отметил, что в Эстонии не впервые звучат аргументы за снос, закрытие или превращение в музей кафедрального собора, и все они продиктованы желанием переписать историю страны.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Эстонские политики, предлагающие отобрать у Эстонской православной христианской церкви (бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) ее кафедральный собор, ассоциируются с позицией националистов, германских нацистов и вождей советского тоталитарного режима, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Ранее эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро предложил расторгнуть заключенный между Таллинном и Эстонской православной христианской церковью (ЭПХЦ) договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского – кафедрального (главного) храма ЭПХЦ, который был освящен еще в 1900 году. Как уточняет ERR, ранее Таллинн в одностороннем порядке расторг договор об аренде офисных помещений по адресу Пикк, 64, где располагалась канцелярия ЭПХЦ, законность расторжения оспаривается в суде.
"Печально, что понятия свободы и уважения прав человека так грубо попираются ныне в Эстонии невежественными вандалами от политики, и некому, похоже, возразить им: Стыдно, стыдно, господа!", - сказал отец Николай Балашов.
Он заметил, что в Эстонии не впервые звучат аргументы за снос, закрытие или превращение в музей кафедрального собора, и все они "продиктованы желанием переписать историю Эстонии и вычеркнуть из нее бОльшую часть содержания". "Снести собор святого Александра Невского призывали и в 1924 году с целью построения на его месте "пантеона независимости", и в 1928 году, когда ряд депутатов эстонского парламента призывали покончить с "памятником русского насилия". В 1942 году собор был закрыт нацистским комиссаром, вновь заговорили о его сносе", - пояснил протоиерей.
С изгнанием фашистов в 1944 год собор открыли, рассказал священник, но в 1961 году советские власти решили устроить в нем планетарий, и только "мудрые и решительные действия будущего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, тогда — епископа Таллинского и Эстонского, предотвратили реализацию этого замысла атеистических идеологов".
"В независимой Эстонии собор был признан в 1995 году памятником культуры, но теперешних эстонских политиков это, видимо, не останавливает — с культурой у многих из них вообще отношения как-то не складываются. Это хорошо видно из того, что авторам нынешних заявлений вовсе не стыдно ассоциироваться с позицией оголтелых националистов, германских нацистов, вождей советского тоталитарного режима и плевать на чувства верующих, составляющих крупнейшую на сегодняшний день религиозную общину своей страны", - заключил собеседник агентства.
В июне госсуд Эстонии признал законными и оставил без изменений поправки к закону о церквях, вынуждающие Эстонскую православную христианскую церковь порвать каноническую связь с РПЦ. Поправки, якобы призванные "пресечь распространение враждебного влияния", по мнению суда, конституционны и "не повлекут за собой принудительное прекращение деятельности религиозных объединений". Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро после этого заявил, что ЭПХЦ должна прекратить существующие отношения с РПЦ. Позже МВД Эстонии напомнило, что организации обязаны до 28 декабря 2026 года привести свои уставы, руководство и деятельность в соответствие с новыми требованиями, а в случае отказа их выполнять министр внутренних дел Эстонии сможет обратиться в суд с ходатайством о принудительном прекращении деятельности религиозного объединения.
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
В РПЦ прокомментировали угрозы МВД Эстонии в адрес Церкви
8 июля, 16:08
 
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