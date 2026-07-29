ОАЭ выдали России обвиняемую в организации мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка, находившаяся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, экстрадирована из ОАЭ.

Женщина обвиняется в организации группы, участники которой похищали деньги граждан под предлогом инвестиций в 2022 году.

Экстрадиция подозреваемой в Россию была согласована благодаря взаимодействию по каналам Интерпола и при содействии представителя МВД России в ОАЭ.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россиянка, находившаяся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, экстрадирована из ОАЭ, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

« "Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянку, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказала она.

Предварительно установлено, что в 2022 году женщина организовала в столичном регионе группу, участники которой похищали деньги граждан под предлогом инвестиций. Людям обещали выигрыш от ставок на матчи и другие спортивные события в различных букмекерских конторах.

Фигурантка была объявлена в международный розыск. В августе 2023 года ее задержали на территории ОАЭ.