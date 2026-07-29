ОАЭ выдали России обвиняемую в организации мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка, находившаяся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, экстрадирована из ОАЭ.
- Женщина обвиняется в организации группы, участники которой похищали деньги граждан под предлогом инвестиций в 2022 году.
- Экстрадиция подозреваемой в Россию была согласована благодаря взаимодействию по каналам Интерпола и при содействии представителя МВД России в ОАЭ.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россиянка, находившаяся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, экстрадирована из ОАЭ, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно установлено, что в 2022 году женщина организовала в столичном регионе группу, участники которой похищали деньги граждан под предлогом инвестиций. Людям обещали выигрыш от ставок на матчи и другие спортивные события в различных букмекерских конторах.
Фигурантка была объявлена в международный розыск. В августе 2023 года ее задержали на территории ОАЭ.
"Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола, а также при содействии представителя МВД России в Объединенных Арабских Эмиратах с зарубежными партнерами была согласована экстрадиция подозреваемой в Российскую Федерацию для проведения дальнейших следственных действий. Сегодня она будет доставлена в Москву", - заключила официальный представитель МВД России.
ОАЭ выдали России обвиняемого в организации финансовой пирамиды
26 февраля, 13:44