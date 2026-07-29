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ОАЭ выдали России обвиняемую в организации мошенничества - РИА Новости, 29.07.2026
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14:57 29.07.2026
ОАЭ выдали России обвиняемую в организации мошенничества

ОАЭ выдали России обвиняемую в организации мошенничества в особо крупном размере

© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в FacebookЛоготип международной организация уголовной полиции – Интерпол
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в Facebook
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол. Архивное фото
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ОАЭ выдали России обвиняемую в организации мошенничества в особо крупном размере
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка, находившаяся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, экстрадирована из ОАЭ.
  • Женщина обвиняется в организации группы, участники которой похищали деньги граждан под предлогом инвестиций в 2022 году.
  • Экстрадиция подозреваемой в Россию была согласована благодаря взаимодействию по каналам Интерпола и при содействии представителя МВД России в ОАЭ.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россиянка, находившаяся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, экстрадирована из ОАЭ, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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"Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России россиянку, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ", - сказала она.
Предварительно установлено, что в 2022 году женщина организовала в столичном регионе группу, участники которой похищали деньги граждан под предлогом инвестиций. Людям обещали выигрыш от ставок на матчи и другие спортивные события в различных букмекерских конторах.
Фигурантка была объявлена в международный розыск. В августе 2023 года ее задержали на территории ОАЭ.
"Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола, а также при содействии представителя МВД России в Объединенных Арабских Эмиратах с зарубежными партнерами была согласована экстрадиция подозреваемой в Российскую Федерацию для проведения дальнейших следственных действий. Сегодня она будет доставлена в Москву", - заключила официальный представитель МВД России.
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26 февраля, 13:44
 
РоссияОАЭДубайИрина ВолкИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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