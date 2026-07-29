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Житель Пермского края хотел продавать футболки с лого "Дайвинчик" - РИА Новости, 29.07.2026
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22:21 29.07.2026
Житель Пермского края хотел продавать футболки с лого "Дайвинчик"

Житель Пермского края хотел продавать футболки с да Винчи и бокалом вина

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Пермского края Виталий Каменских планировал продавать футболки с изображением Леонардо да Винчи с бокалом и зарегистрировать товарный знак «Дайвинчик».
  • ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины использовали Telegram-сервис «Дайвинчик» для вовлечения российских подростков в террористическую деятельность.
  • Каменских отказался от идеи регистрации товарного знака, так как изображение оказалось занятым другим человеком.
ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Житель Пермского края рассказал РИА Новости о планах продавать футболки с изображением Леонардо да Винчи с бокалом, поэтому он пытался зарегистрировать товарный знак на картинку "Дайвинчик", под названием которого, как выяснила ФСБ, скрывается Telegram-сервис, через который вовлекали подростков в террористическую деятельность.
В среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность. В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц, причем пользоваться им могут и подростки моложе 18 лет. Ряд пабликов указал, что товарный знак "Леонардо дай винчик" якобы принадлежит жителю Пермского края Виталию Каменских.
© Фото : Public DomainПредполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи
Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Public Domain
Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи
"Хотел зарегистрировать товарный знак для продажи футболок с лого "Дайвинчик", но товарный знак был занят другим человеком. Думал, что (изображение - ред.) свободно, а оказалось занято. В итоге решил отказаться от идеи. Это старое изображение, где-то в интернете увидел, не помню уже", - рассказал Каменских.
Собеседник отметил, что является самозанятым, специализируется на ремонте компьютеров, установке оборудования для видеонаблюдения в пермском Горнозаводске. В какой-то момент планировал заняться предпринимательством в сфере продажи одежды с необычными принтами. Для этого нужно было сначала зарегистрировать товарный знак, но Роспатент ему отказал. Также пермяк пояснил, что еще не читал новости про бот "Дайвинчик".
Из материалов службы по интеллектуальной собственности, с которыми ознакомилось агентство, следует, что Виталий Каменских из Горнозаводска обращался в ведомство в 2025 году с заявкой на регистрацию изображения "Дайвинчик" (Леонардо да Винчи с бокалом) в качестве товарного знака, но в июне 2026 года получил отказ.
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Пермский крайУкраинаЛеонардо да ВинчиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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