Житель Пермского края хотел продавать футболки с лого "Дайвинчик"

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Пермского края Виталий Каменских планировал продавать футболки с изображением Леонардо да Винчи с бокалом и зарегистрировать товарный знак «Дайвинчик».

ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины использовали Telegram-сервис «Дайвинчик» для вовлечения российских подростков в террористическую деятельность.

Каменских отказался от идеи регистрации товарного знака, так как изображение оказалось занятым другим человеком.

ПЕРМЬ, 29 июл - РИА Новости. Житель Пермского края рассказал РИА Новости о планах продавать футболки с изображением Леонардо да Винчи с бокалом, поэтому он пытался зарегистрировать товарный знак на картинку "Дайвинчик", под названием которого, как выяснила ФСБ, скрывается Telegram-сервис, через который вовлекали подростков в террористическую деятельность.

В среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность. В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц, причем пользоваться им могут и подростки моложе 18 лет. Ряд пабликов указал, что товарный знак "Леонардо дай винчик" якобы принадлежит жителю Пермского края Виталию Каменских.

© Фото : Public Domain Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи © Фото : Public Domain Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи

"Хотел зарегистрировать товарный знак для продажи футболок с лого "Дайвинчик", но товарный знак был занят другим человеком. Думал, что (изображение - ред.) свободно, а оказалось занято. В итоге решил отказаться от идеи. Это старое изображение, где-то в интернете увидел, не помню уже", - рассказал Каменских.

Собеседник отметил, что является самозанятым, специализируется на ремонте компьютеров, установке оборудования для видеонаблюдения в пермском Горнозаводске. В какой-то момент планировал заняться предпринимательством в сфере продажи одежды с необычными принтами. Для этого нужно было сначала зарегистрировать товарный знак, но Роспатент ему отказал. Также пермяк пояснил, что еще не читал новости про бот "Дайвинчик".