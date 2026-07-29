"Будет трудно". В США жестко высказались о санкциях против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Politico: многие члены Демократической партии США в палате представителей не поддерживают принятие законопроекта о санкциях против России.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Многие члены Демократической партии США в палате представителей не поддерживают принятие законопроекта о санкциях против России, пишет Politico.

В частности, камнем преткновения стали 100% пошлины, которые этот документ позволяет главе Белого дома Дональду Трампу накладывать на другие страны.

"Законопроект будет трудно принять многим демократам из палаты представителей, которые выступают против предоставления американскому президенту Дональду Трампу таких широких полномочий", — сообщается в материале.

Как передает издание, сенатор-демократ США Джин Шахин заявила о необходимости "обсудить все риски" этого решения.

По сообщению корреспондента издания Punchbowl, она в среду заявила, что сейчас нет договоренности о порядке рассмотрения законопроекта после первого процедурного голосования.

Сенат США ранее завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма*, предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. При этом документ допускает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из России, если они сокращают закупки.

Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка и предписывает Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.

При этом сенату необходимо успеть провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы. После этого обе палаты конгресса возобновят полноценную работу только в начале сентября.