Рейтинг@Mail.ru
"Будет трудно". В США жестко высказались о санкциях против России - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 29.07.2026 (обновлено: 21:57 29.07.2026)
"Будет трудно". В США жестко высказались о санкциях против России

Politico: Демпартия США не поддерживает принятие новых санкций против России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Politico: многие члены Демократической партии США в палате представителей не поддерживают принятие законопроекта о санкциях против России.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Многие члены Демократической партии США в палате представителей не поддерживают принятие законопроекта о санкциях против России, пишет Politico.
В частности, камнем преткновения стали 100% пошлины, которые этот документ позволяет главе Белого дома Дональду Трампу накладывать на другие страны.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В США выступили с громким заявлением о Донбассе
Вчера, 18:31
"Законопроект будет трудно принять многим демократам из палаты представителей, которые выступают против предоставления американскому президенту Дональду Трампу таких широких полномочий", — сообщается в материале.
Как передает издание, сенатор-демократ США Джин Шахин заявила о необходимости "обсудить все риски" этого решения.
По сообщению корреспондента издания Punchbowl, она в среду заявила, что сейчас нет договоренности о порядке рассмотрения законопроекта после первого процедурного голосования.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
На Украине рассказали, чем обернулась встреча с Трампом для Зеленского
Вчера, 15:52
Сенат США ранее завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма*, предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. При этом документ допускает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из России, если они сокращают закупки.
Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка и предписывает Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
При этом сенату необходимо успеть провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы. После этого обе палаты конгресса возобновят полноценную работу только в начале сентября.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
"С меня хватит": заявление Зеленского об обещании Трампа всполошило Сеть
Вчера, 14:52
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампДжин ШахинВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала