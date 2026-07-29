Краткий пересказ от РИА ИИ
- Politico: многие члены Демократической партии США в палате представителей не поддерживают принятие законопроекта о санкциях против России.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Многие члены Демократической партии США в палате представителей не поддерживают принятие законопроекта о санкциях против России, пишет Politico.
В частности, камнем преткновения стали 100% пошлины, которые этот документ позволяет главе Белого дома Дональду Трампу накладывать на другие страны.
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"Законопроект будет трудно принять многим демократам из палаты представителей, которые выступают против предоставления американскому президенту Дональду Трампу таких широких полномочий", — сообщается в материале.
Как передает издание, сенатор-демократ США Джин Шахин заявила о необходимости "обсудить все риски" этого решения.
По сообщению корреспондента издания Punchbowl, она в среду заявила, что сейчас нет договоренности о порядке рассмотрения законопроекта после первого процедурного голосования.
Сенат США ранее завершил процедурное голосование, одобрив переход к дебатам о начале рассмотрения законопроекта 86 голосами против 12. Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма*, предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. При этом документ допускает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из России, если они сокращают закупки.
Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка и предписывает Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
При этом сенату необходимо успеть провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы. После этого обе палаты конгресса возобновят полноценную работу только в начале сентября.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.