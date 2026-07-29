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Овечкин посетил крупнейший пензенский завод "Дамате" - РИА Новости, 29.07.2026
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
20:04 29.07.2026 (обновлено: 20:45 29.07.2026)
Овечкин посетил крупнейший пензенский завод "Дамате"

Хоккеист Александр Овечкин посетил крупнейший пензенский завод "Дамате"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Пензенской областиГубернатор Олег Мельниченко и российский хоккеист Александр Овечкин посетили завод по переработке индейки в Пензенской области
Губернатор Олег Мельниченко и российский хоккеист Александр Овечкин посетили завод по переработке индейки в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Пензенской области
Губернатор Олег Мельниченко и российский хоккеист Александр Овечкин посетили завод по переработке индейки в Пензенской области
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САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Губернатор Олег Мельниченко и знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин посетили завод по глубокой переработке индейки в Пензенской области, который является крупнейшим в Европе, сообщил глава региона в своем канале на платформе "Макс".
"Вместе с генеральным директором "Дамате" Наумом Александровичем Бабаевым и легендарным хоккеистом Александром Михайловичем Овечкиным осмотрели завод по глубокой переработке индейки в Нижнеломовском районе. Это предприятие — крупнейшее в Европе, его производственные мощности рассчитаны на выпуск более 300 тонн продукции в сутки", - говорится в сообщении Мельниченко.
Гендиректор "Дамате" отметил, что продукция завода пользуется большим спросом, поскольку полностью сохраняет все полезные свойства мяса индейки. Всемирно известный хоккеист Александр Овечкин назвал индейку идеальным выбором не только для профессиональных спортсменов, но и для всех, кто ведет здоровый образ жизни.
Олег Мельниченко и Александр Овечкин лично приняли участие в производственном процессе.
По словам пензенского губернатора, "Дамате" из года в год подтверждает репутацию надежного стратегического партнера Пензенской области. Запланирована дальнейшая реализация инвестпроектов. За минувший год "Дамате" нарастила экспорт в государства Африки в два раза, в СНГ — в четыре раза, в целом — на 25%, а недавно компания начала продавать продукцию в Сингапур и стала первым российским поставщиком индейки на Филиппины и - единственной в мире - экспортером в Малайзию.
 
Пензенская областьПензенская областьОлег МельниченкоСНГЕвропаНижнеломовский район
 
 
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