Овечкин посетил крупнейший пензенский завод "Дамате"

"Вместе с генеральным директором "Дамате" Наумом Александровичем Бабаевым и легендарным хоккеистом Александром Михайловичем Овечкиным осмотрели завод по глубокой переработке индейки в Нижнеломовском районе. Это предприятие — крупнейшее в Европе, его производственные мощности рассчитаны на выпуск более 300 тонн продукции в сутки", - говорится в сообщении Мельниченко.

Гендиректор "Дамате" отметил, что продукция завода пользуется большим спросом, поскольку полностью сохраняет все полезные свойства мяса индейки. Всемирно известный хоккеист Александр Овечкин назвал индейку идеальным выбором не только для профессиональных спортсменов, но и для всех, кто ведет здоровый образ жизни.

По словам пензенского губернатора, "Дамате" из года в год подтверждает репутацию надежного стратегического партнера Пензенской области. Запланирована дальнейшая реализация инвестпроектов. За минувший год "Дамате" нарастила экспорт в государства Африки в два раза, в СНГ — в четыре раза, в целом — на 25%, а недавно компания начала продавать продукцию в Сингапур и стала первым российским поставщиком индейки на Филиппины и - единственной в мире - экспортером в Малайзию.