Лантратова: раненые российские военнопленные могут войти в списки на обмен

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила надежду на то, что в ближайшие обмены между Россией и Украиной войдет категория раненых российских военнопленных, находящихся на Украине.

"Надеюсь, что в ближайшие обмены, в один из ближайших обменов войдет также категория раненых - раненые наши ребята, которые находятся там (на Украине - ред.) Мы уже проговаривали этот момент, и я надеюсь, что этот обмен у нас будет", - рассказала Лантратова журналистам.