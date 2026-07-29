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Лантратова: раненые российские военнопленные могут войти в списки на обмен - РИА Новости, 29.07.2026
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Лантратова: раненые российские военнопленные могут войти в списки на обмен

Лантратова: раненые российские пленные могут войти в списки на обмен с Украиной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лантратова выразила надежду на включение категории раненых российских военнопленных в ближайшие обмены между Россией и Украиной.
  • Между Россией и Украиной в ближайшее время пройдет новый обмен военнопленными и гражданскими.
СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 29 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выразила надежду на то, что в ближайшие обмены между Россией и Украиной войдет категория раненых российских военнопленных, находящихся на Украине.
Федеральный уполномоченный рассказала, что в ближайшее время между Россией и Украиной пройдет новый обмен военнопленными и гражданскими.
"Надеюсь, что в ближайшие обмены, в один из ближайших обменов войдет также категория раненых - раненые наши ребята, которые находятся там (на Украине - ред.) Мы уже проговаривали этот момент, и я надеюсь, что этот обмен у нас будет", - рассказала Лантратова журналистам.
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