Лавров объяснил, как России удается справляться с санкциями

"И железные дороги, связавшие всю страну, закладывались тогда, и многие основы черной металлургии. Индустриализация уже во времена Советского Союза, когда за кратчайшие сроки, за какое-то десятилетие – 15 лет до начала Великой Отечественной войны были достигнуты колоссальные успехи. И это во многом помогло не допустить катастрофы", - подчеркнул министр.