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Лавров объяснил, как России удается справляться с санкциями - РИА Новости, 29.07.2026
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11:50 29.07.2026 (обновлено: 11:55 29.07.2026)
Лавров объяснил, как России удается справляться с санкциями

Лавров: Россия справляется с санкциями благодаря историческому наследию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • России удается справляться с санкционным давлением Запада благодаря историческому наследию, заявил Сергей Лавров.
  • Он отметил, что индустриализация, начавшаяся еще в Российской империи, и развитие железных дорог заложили основу для современной экономики.
  • Лавров подчеркнул, что главным национальным качеством России является уважение к тем, кто создавал и строил страну.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. России удается справляться с санкционным давлением Запада благодаря историческому наследию и уважению к истории страны , заявил глава МИД РФ и лидер предвыборного списка "Единой России" Сергей Лавров.
"Конечно, прежде всего, благодаря нашим предкам, которые создали такую страну. Богатейшую, самую большую страну в мире, выходящую к морям, океанам, что позволяет развивать торговлю, обеспечивать нашу безопасность, в том числе с подключением военно-морского флота. Безусловно, индустриализация, которая все-таки началась еще в Российской империи. Сейчас об этом много говорят", - сказал он в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову.
"И железные дороги, связавшие всю страну, закладывались тогда, и многие основы черной металлургии. Индустриализация уже во времена Советского Союза, когда за кратчайшие сроки, за какое-то десятилетие – 15 лет до начала Великой Отечественной войны были достигнуты колоссальные успехи. И это во многом помогло не допустить катастрофы", - подчеркнул министр.
Но все-таки главным национальным качеством России является то, чего на Западе нет, указал Лавров.
"В нашей цивилизации – уважение к тем, кто ее создавал, строил города, побеждал врагов", - резюмировал Лавров.
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