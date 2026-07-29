Краткий пересказ от РИА ИИ
- России удается справляться с санкционным давлением Запада благодаря историческому наследию, заявил Сергей Лавров.
- Он отметил, что индустриализация, начавшаяся еще в Российской империи, и развитие железных дорог заложили основу для современной экономики.
- Лавров подчеркнул, что главным национальным качеством России является уважение к тем, кто создавал и строил страну.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. России удается справляться с санкционным давлением Запада благодаря историческому наследию и уважению к истории страны , заявил глава МИД РФ и лидер предвыборного списка "Единой России" Сергей Лавров.
"Конечно, прежде всего, благодаря нашим предкам, которые создали такую страну. Богатейшую, самую большую страну в мире, выходящую к морям, океанам, что позволяет развивать торговлю, обеспечивать нашу безопасность, в том числе с подключением военно-морского флота. Безусловно, индустриализация, которая все-таки началась еще в Российской империи. Сейчас об этом много говорят", - сказал он в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову.
"И железные дороги, связавшие всю страну, закладывались тогда, и многие основы черной металлургии. Индустриализация уже во времена Советского Союза, когда за кратчайшие сроки, за какое-то десятилетие – 15 лет до начала Великой Отечественной войны были достигнуты колоссальные успехи. И это во многом помогло не допустить катастрофы", - подчеркнул министр.
Но все-таки главным национальным качеством России является то, чего на Западе нет, указал Лавров.
"В нашей цивилизации – уважение к тем, кто ее создавал, строил города, побеждал врагов", - резюмировал Лавров.