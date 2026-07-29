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Минобороны перечислило цели ударов по украинским портам и морским судам - РИА Новости, 29.07.2026
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08:27 29.07.2026 (обновлено: 08:52 29.07.2026)
Минобороны перечислило цели ударов по украинским портам и морским судам

ВС России поразили объекты хранения военных грузов в порту Николаев

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска атаковали портовые объекты и суда, использовавшиеся для доставки грузов для ВСУ.
  • В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту «Николаев» поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, также атакованы два сухогруза в портах Одессы и Черноморска.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска атаковали портовые объекты и суда, использовавшиеся для доставки грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны.
"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Николаев" поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами", — говорится в заявлении.
Кроме того, накануне вечером российские БПЛА атаковали два сухогруза, доставлявшие вооружения в порты Одессы и Черноморска, уточнили в ведомстве.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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