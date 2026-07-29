Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска атаковали портовые объекты и суда, использовавшиеся для доставки грузов для ВСУ.
- В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту «Николаев» поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, также атакованы два сухогруза в портах Одессы и Черноморска.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска атаковали портовые объекты и суда, использовавшиеся для доставки грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны.
"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту "Николаев" поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами", — говорится в заявлении.
Кроме того, накануне вечером российские БПЛА атаковали два сухогруза, доставлявшие вооружения в порты Одессы и Черноморска, уточнили в ведомстве.
В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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