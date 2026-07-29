МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска атаковали портовые объекты и суда, использовавшиеся для доставки грузов для ВСУ, сообщили в Минобороны.

В отличие от ВСУ, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.