Россия ответит на угрозы, создаваемые для нее, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Корчунов заявил, что Россия ответит на создаваемые для нее угрозы.
- Москва не заинтересована в противостоянии с Норвегией и другими странами НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская сторона ответит на создаваемые для нее угрозы, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Однако не оставит без соразмерного ответа создаваемые для нас угрозы", - добавил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.