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Россия ответит на угрозы, создаваемые для нее, заявил посол - РИА Новости, 29.07.2026
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08:15 29.07.2026 (обновлено: 08:17 29.07.2026)
Россия ответит на угрозы, создаваемые для нее, заявил посол

Посол Корчунов: Россия ответит на создаваемые для нее угрозы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРоссийские флаги в Москве
Российские флаги в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Корчунов заявил, что Россия ответит на создаваемые для нее угрозы.
  • Москва не заинтересована в противостоянии с Норвегией и другими странами НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская сторона ответит на создаваемые для нее угрозы, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
Он напомнил, что Москва никому не угрожает и не заинтересована в противостоянии ни с Норвегией, ни с какой другой стороной НАТО.
"Однако не оставит без соразмерного ответа создаваемые для нас угрозы", - добавил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияНорвегияНиколай КорчуновНАТОМоскваВ мире
 
 
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