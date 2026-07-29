К нынешнему вояжу Владимира Зеленского в США для встречи с президентом Дональдом Трампом готовились как никогда прежде. Удары по российскому тылу — от НПЗ до WB, от зерновозов до рейсовых автобусов — часть подготовки, в которую изрядно вложилась Европа. Цель — приостановить конфликт в воздухе до наступления зимы, иначе Киев ее вряд ли переживет и как большой город, и как политический центр.

Удары по сугубо гражданским объектам России для Украины , конечно, не новшество, а база. Накануне разменяли три года с момента первого ракетного удара ВСУ по целям далеко за линией фронта. Тогда снаряд упал в Таганроге рядом с художественным музеем и кафе — и даже западная пресса обращала внимание, что никаких военных объектов в округе не было. Ровно три года спустя и в момент, когда самолет Зеленского направлялся в Вашингтон, российская ПВО — наши слоны — отразила рекордный налет БПЛА на Москву и атаку на крупнейший логистический хаб "ягодного" маркетплейса.

По замыслу организаторов, масштаб террора должен взять Россию на испуг, а Трампу показать, что у Зеленского есть "карты для продолжения игры" (ведь президент США раз за разом повторяет, что их нет). Промежуточная задача — перетащить Вашингтон на сторону Киева, чтобы тот требовал от Москвы "воздушного перемирия" под угрозой мер.

Идею ограничить боевые действия землей и морем Киев продвигал еще весной, и тогда Трамп от нее отказался, согласившись с президентом России: нужен всеобъемлющий мир, а не по кусочкам, и надолго, а не как военная пауза. Переубеждать его и Россию через расширение воздушного террора стало для Зеленского самоубийственной тактикой.

Во-первых, Трамп ненавидит, когда ему наглядно и прилюдно доказывают, что он не прав: вне зависимости от сути вопроса уходит в глухое отрицание.

Во-вторых (и в-главных), в ответ на террор Россия существенно расширила номенклатуру целей как на Украине в целом, так и в фронтовых регионах. Перспектива прозрачная: зимой украинские города будут сидеть не только без электричества, канализации и центрального отопления, но и без топлива — значит, без генераторов, а в перспективе без продовольствия. И Трамп, судя по всему, не поможет, а сенатор Линдси Грэм* помер зря.

Формальный повод для появления Зеленского в Вашингтоне — это как раз похороны Грэма*. Самый яростный русофоб Сената США скоропостижно скончался 11 июля, перед этим досрочно прервав свой визит на Украину. То есть прощание затянулось, будто тело долго сшивали по кусочкам (хотя сразу заявили, что похоронят в закрытом гробу), одновременно пытаясь состыковать графики переговоров и военных ударов, чтобы тризна по ястребу стала открытием нового этапа противостояния с Россией.

На бумаге выходило гладко. Зеленский впечатляет Трампа войной с зерновозами и маркетплейсами, а также, чтоб наверняка, ударами по кораблям Ирана, то есть вкладом в американскую войну на Ближнем Востоке. Потом они вместе идут оплакивать Грэма*, а следом — в сенат, где утвердят законопроект о новых антироссийских санкциях, который Грэм* продвигал в последние годы жизни.

Как оно вышло на самом деле, можно судить по нескольким свидетельским заявлениям и косвенным признакам. Явно не так, как рассчитывал Зеленский.

В Белый дом на закрытую встречу его пустили через черный вход, через час так же выпустили, и на похороны он поехал без Трампа. До обсуждения "воздушного перемирия" дело вообще не дошло: стороны не пробились дальше темы возобновления переговоров и лицензий на ракеты-перехватчики "Пэтриот", которые Трамп обещал предоставить (продать) Киеву еще в мае. Только обещанного, как известно, не три месяца ждут, а три года: возможность наладить производство таких ракет на Украине в более короткий срок — это почти невероятный сценарий даже в глазах военных экспертов НАТО. Зима придет гораздо раньше.

Возможно, ближе к осени Киев впервые посетят представители Трампа по урегулированию — зять Джаред Кушнер и кореш Стивен Уиткофф. Или не посетят, так как ранее заявлялось, что для этого должна появиться уверенность в прогрессе на переговорах. Прогресс в данном случае — это согласие Киева на ключевые уступки. А Москва уступок делать не собирается, у нее другой путь — подготовка Украины к зиме.

Что же касается законопроекта имени Грэма, сенат за него действительно проголосовал. Но в нижней палате парламента уже каникулы, так что окончательное утверждение тоже переходит на осень, а сам акт переписан и обезжирен: он дает Трампу право вводить повышенные тарифы против покупателей российских энергоресурсов, но не обязывает к этому. Как следствие, перспективы этих "суперсанкций", как называл их Грэм, туманны. А Зеленскому нужно вчера, край — осенью, поскольку тяжесть отопительного сезона обещает спровоцировать фатальные изменения в Киеве.

Но России нужно накрепко помнить, что фатальные для Зеленского еще не означает фатальные для Украины как антироссийского проекта Запада.

Криворожскому фюреру подготовили возможную замену в лице бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра обороны Михаила Федорова. При попустительстве три года, необходимые для производства "Пэтриотов", пролетят так же быстро, как три года с момента дебютного ракетного удара по Таганрогу. Через три года президентом США будет уже не Трамп, а, весьма вероятно, какой-нибудь демократ вроде калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома, который значительно больше расположен к Украине и ЕС и готов вводить повышенные тарифы против российских партнеров (законопроект Грэма* предоставляет это право не только Трампу, а любому президенту США).

Трамп при всей своей своеобразности последователен в том, что конфликта с Россией не ищет, бесплатно Киеву не помогает и даже за деньги не спешит. Сохраняя пережитки времен Байдена вроде обмена разведанными с ВСУ, он раз от разу хоронит или как минимум тормозит новые антироссийские инициативы Киева, ЕС, конгресса и собственного окружения. Вояж Зеленского продемонстрировал это в очередной раз, но над временем Трамп не властен.

Поэтому нынешняя зима должна стать определяющей не только для режима Зеленского, но и для материальных способностей ВСУ удерживать фронт. Проскакивая критичные для себя участки, Киев с помощью Запада всякий раз запускает конфликт на новый виток, каждый из которых для России сложнее предыдущего.