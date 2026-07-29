Следующий в Россию сухогруз сел на мель в Дарданеллах

Краткий пересказ от РИА ИИ Сухогруз PILATUS MARINE длиной 190 метров сел на мель в турецком проливе Дарданеллы из-за выхода из строя двигателя.

К кораблю под флагом Сан-Марино прибыли буксиры, транзит судов через пролив приостановлен в обе стороны.

СТАМБУЛ, 29 июл - РИА Новости. Следующий в Россию сухогруз сел на мель в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.

"У сухогруза PILATUS MARINE длиной в 190 метров, следовавшего из Сирию РФ , вышел из строя двигатель в Дарданеллах", - сообщили в ведомстве.

К судну под флагом Сан-Марино уже прибыли буксиры.

Инцидент не сказался на движении других судов.