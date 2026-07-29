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Следующий в Россию сухогруз сел на мель в Дарданеллах - РИА Новости, 29.07.2026
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22:01 29.07.2026
Следующий в Россию сухогруз сел на мель в Дарданеллах

Следующий в Россию сухогруз сел на мель в турецком проливе Дарданеллы

© РИА Новости / Кемаль Аслан | Перейти в медиабанкПролив Дарданеллы в Турции
Пролив Дарданеллы в Турции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кемаль Аслан
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Пролив Дарданеллы в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сухогруз PILATUS MARINE длиной 190 метров сел на мель в турецком проливе Дарданеллы из-за выхода из строя двигателя.
  • К кораблю под флагом Сан-Марино прибыли буксиры, транзит судов через пролив приостановлен в обе стороны.
СТАМБУЛ, 29 июл - РИА Новости. Следующий в Россию сухогруз сел на мель в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У сухогруза PILATUS MARINE длиной в 190 метров, следовавшего из Сирию в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах", - сообщили в ведомстве.
К судну под флагом Сан-Марино уже прибыли буксиры.
Инцидент не сказался на движении других судов.
Транзит судов через пролив приостановлен в обе стороны.
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