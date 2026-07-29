Следующий в Россию сухогруз сел на мель в Дарданеллах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сухогруз PILATUS MARINE длиной 190 метров сел на мель в турецком проливе Дарданеллы из-за выхода из строя двигателя.
- К кораблю под флагом Сан-Марино прибыли буксиры, транзит судов через пролив приостановлен в обе стороны.
СТАМБУЛ, 29 июл - РИА Новости. Следующий в Россию сухогруз сел на мель в турецком проливе Дарданеллы, сообщили РИА Новости в генеральном управлении береговой охраны Турции.
К судну под флагом Сан-Марино уже прибыли буксиры.
Инцидент не сказался на движении других судов.
Транзит судов через пролив приостановлен в обе стороны.