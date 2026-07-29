Рейтинг@Mail.ru
В России выросли продажи электромобилей с пробегом - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 29.07.2026
В России выросли продажи электромобилей с пробегом

Продажи электромобилей с пробегом в России в 2026 году выросли на 40%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭлектрохаб
Электрохаб - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Электрохаб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи электромобилей с пробегом в России за первую половину 2026 года выросли на 40% и составили 7 729 единиц.
  • В июне продажи в этом сегменте подскочили на 64% и составили 1 743 единицы.
  • Лидерами рынка подержанных электромобилей стали Nissan, Zeekr и Volkswagen, а среди моделей — Nissan Leaf.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первой половины года выросли на 40% в годовом натуральном выражении и составили 7 729 единиц, сообщило агентство "Автостат".
"За шесть месяцев 2026 года россияне прибрели 7 729 подержанных электромобилей, что на 39,6% больше, чем в январе–июне прошлого года", - говорится в сообщении.
Водитель в машине - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Эксперт рассказал, что влияет на срок службы автомобиля
28 июля, 12:40
При этом в июне продажи в этом сегменте подскочили на 64% и составили 1 743 единицы.
Отмечается, что почти половина вторичного рынка электромобилей страны (48,6%) приходится на три бренда. Лидером в первом полугодии стал японский Nissan (1 715 штук), следом за которым расположились китайский Zeekr (1 240 машин) и немецкий Volkswagen (802 автомобиля).
Кроме того, в пятерку лидеров попали американская Tesla и немецкая Audi, продажи которых составили 702 и 623 автомобиля соответственно.
В модельном разрезе лидирует Nissan Leaf, чей результат в январе-июне составил 1 567 проданных машин. Вторую позицию занял Zeekr 001 (877), а на третьем месте - Volkswagen Lavida (528). В первой пятерке самых популярных моделей оказались также Audi Q2 (492 машины) и "Москвич 3е" (416 автомобилей).
Электромобиль Атом - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Первые электромобили "Атом" в мае встали на учет в ГАИ
2 июня, 18:14
 
АвтоРоссияVolkswagen GroupАвтостатTesla motorsVolkswagen TouaregAudi A8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала