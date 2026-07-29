В России выросли продажи электромобилей с пробегом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продажи электромобилей с пробегом в России за первую половину 2026 года выросли на 40% и составили 7 729 единиц.
- В июне продажи в этом сегменте подскочили на 64% и составили 1 743 единицы.
- Лидерами рынка подержанных электромобилей стали Nissan, Zeekr и Volkswagen, а среди моделей — Nissan Leaf.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первой половины года выросли на 40% в годовом натуральном выражении и составили 7 729 единиц, сообщило агентство "Автостат".
"За шесть месяцев 2026 года россияне прибрели 7 729 подержанных электромобилей, что на 39,6% больше, чем в январе–июне прошлого года", - говорится в сообщении.
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При этом в июне продажи в этом сегменте подскочили на 64% и составили 1 743 единицы.
Отмечается, что почти половина вторичного рынка электромобилей страны (48,6%) приходится на три бренда. Лидером в первом полугодии стал японский Nissan (1 715 штук), следом за которым расположились китайский Zeekr (1 240 машин) и немецкий Volkswagen (802 автомобиля).
Кроме того, в пятерку лидеров попали американская Tesla и немецкая Audi, продажи которых составили 702 и 623 автомобиля соответственно.
В модельном разрезе лидирует Nissan Leaf, чей результат в январе-июне составил 1 567 проданных машин. Вторую позицию занял Zeekr 001 (877), а на третьем месте - Volkswagen Lavida (528). В первой пятерке самых популярных моделей оказались также Audi Q2 (492 машины) и "Москвич 3е" (416 автомобилей).