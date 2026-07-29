В России выросли продажи электромобилей с пробегом

Краткий пересказ от РИА ИИ Продажи электромобилей с пробегом в России за первую половину 2026 года выросли на 40% и составили 7 729 единиц.

В июне продажи в этом сегменте подскочили на 64% и составили 1 743 единицы.

Лидерами рынка подержанных электромобилей стали Nissan, Zeekr и Volkswagen, а среди моделей — Nissan Leaf.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первой половины года выросли на 40% в годовом натуральном выражении и составили 7 729 единиц, сообщило агентство "Автостат".

"За шесть месяцев 2026 года россияне прибрели 7 729 подержанных электромобилей, что на 39,6% больше, чем в январе–июне прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом в июне продажи в этом сегменте подскочили на 64% и составили 1 743 единицы.

Отмечается, что почти половина вторичного рынка электромобилей страны (48,6%) приходится на три бренда. Лидером в первом полугодии стал японский Nissan (1 715 штук), следом за которым расположились китайский Zeekr (1 240 машин) и немецк ий Volkswa gen (802 автомобиля).

Кроме того, в пятерку лидеров попали американская Tesla и немецкая Audi, продажи которых составили 702 и 623 автомобиля соответственно.