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Производитель рассказал, чем уникален российский вертолет Ка-32 - РИА Новости, 29.07.2026
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09:19 29.07.2026
Производитель рассказал, чем уникален российский вертолет Ка-32

Колесов: российский Ка-32 зарекомендовал себя как надежный пожарный вертолет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВертолет Ка-32
Вертолет Ка-32 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вертолет Ка-32. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские вертолеты Ка-32 зарекомендовали себя как надежные и эффективные пожарные вертолеты.
  • Антироссийские санкции ЕС не позволяют Испании привлекать российские вертолеты Ка-32 для борьбы с огнем.
  • Вертолет Ка-32 может перевозить на внешней подвеске до 5 тонн, обладает повышенной тяговооруженностью и способен тушить пожары в условиях плотного городского рельефа и в высокогорных областях, а система СП-32 позволяет работать при температуре до –20 °C.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские Ка-32 зарекомендовали себя в мире как чрезвычайно надежные и эффективные пожарные вертолеты, системы машины не имеют аналогов, сообщил РИА Новости гендиректор "Вертолетов России" (входит в "Ростех") Николай Колесов.
Антироссийские санкции ЕС не позволяют охваченной масштабными пожарами Испании привлекать эффективные российские вертолеты Ка-32 для борьбы с огнем, заявлял ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо, назвав это глупой русофобией.
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"Во всем мире машины семейства Ка-32 давно зарекомендовали себя как чрезвычайно надежные и эффективные пожарные вертолеты. Их востребованность обусловлена летно-техническими характеристиками: Ка-32 может перевозить на внешней подвеске почти половину своего веса - до 5 тонн. Это рекордный показатель в своем классе", - процитировали в "Вертолетах России" слова гендиректора.
По его словам, несмотря на значительный вес транспортируемой жидкости Ка-32 прост в пилотировании и воздушном маневрировании. Соосная схема, продолжил топ-менеджер, обеспечивает повышенную устойчивость и управляемость, а также высокую точность зависания над очагом пожара, в том числе при сильных порывах ветра.
"Еще одно преимущество - повышенная тяговооруженность. Ка-32 может доставлять больший по сравнению с конкурентами объем воды не только в условиях городского равнинного рельефа, но и в труднодоступных высокогорных областях", - рассказал глава холдинга.
Он отметил, что воздушное судно компактно и маневренно, поэтому востребовано и при тушении пожаров в условиях плотной городской застройки. Кроме того, для машины была специально разработана система горизонтального тушения "водяная пушка", которая позволяет устранять точечные возгорания на верхних этажах небоскребов и высотных зданий.
Одно из основных ограничений при тушении пожаров с применением водосливных устройств связано с температурой наружного воздуха. Если она опускается ниже +5°С, обычно использование подобных систем не допускается.
"Подогреваемая подвесная система пожаротушения СП-32 объемом 4000 л позволяет Ка-32 выполнять работы по пожаротушению при морозе до -20°С. По состоянию на 2026 год аналоги системы СП-32 на рынке отсутствуют", - рассказал генеральный директор холдинга.
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ИспанияНиколай КолесовФлориан ФилиппоВертолеты РоссииРостехЕвросоюзКа-32
 
 
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