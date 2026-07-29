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Захарова прокомментировала интерес итальянской мафии к украинским БПЛА - РИА Новости, 29.07.2026
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09:02 29.07.2026
Захарова прокомментировала интерес итальянской мафии к украинским БПЛА

Захарова: Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать Киев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала Европу о невозможности контролировать действия киевского режима.
  • Итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, используемые в конфликте на Украине, сообщило агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свете интереса итальянской мафии к БПЛА Украины.
Агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию ранее сообщило, что итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, используемые в конфликте на Украине.
"Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: "Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя эту информацию.
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