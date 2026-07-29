Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала Европу о невозможности контролировать действия киевского режима.
- Итальянская мафия пытается купить на черном рынке дроны, используемые в конфликте на Украине, сообщило агентство Ansa со ссылкой на главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свете интереса итальянской мафии к БПЛА Украины.
"Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: "Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя эту информацию.
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