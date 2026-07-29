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Вильфанд предупредил о росте опасных явлений из-за изменения климата - РИА Новости, 29.07.2026
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08:16 29.07.2026
Вильфанд предупредил о росте опасных явлений из-за изменения климата

Вильфанд: в России растет чисто опасных явлений из-за изменения климата

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Москве
Женщина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Женщина на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений в России.
  • Среднемесячная январская температура в России повысилась более чем на три градуса за последние 30 лет.
  • Развитие систем раннего предупреждения остается важнейшим направлением гидрометеорологии в условиях меняющегося климата.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений в России, для локализации и минимизации последствий от которых нужно продолжать развивать системы раннего предупреждения, сообщил РИА Новости заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.
Ученый рассказал, что среднемесячная январская температура в России повысилась более чем на три градуса за последние 30 лет, чего не происходило за всю историю наблюдений.
«
"Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений, повторяемостью опасных явлений", — сказал Вильфанд.
Развитие систем раннего предупреждения опасных явлений остается важнейшим направлением гидрометеорологии в условиях меняющегося климата. Они позволяют грамотно подойти к локализации и минимизации последствий.
"Любые опасные явления, о них нельзя говорить, что они просто увеличиваются. Увеличивается интенсивность дождей, интенсивность шквалов, увеличивается количество смерчей", — заключил он.
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