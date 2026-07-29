Вильфанд предупредил о росте опасных явлений из-за изменения климата

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений в России.
- Среднемесячная январская температура в России повысилась более чем на три градуса за последние 30 лет.
- Развитие систем раннего предупреждения остается важнейшим направлением гидрометеорологии в условиях меняющегося климата.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений в России, для локализации и минимизации последствий от которых нужно продолжать развивать системы раннего предупреждения, сообщил РИА Новости заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.
Ученый рассказал, что среднемесячная январская температура в России повысилась более чем на три градуса за последние 30 лет, чего не происходило за всю историю наблюдений.
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"Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений, повторяемостью опасных явлений", — сказал Вильфанд.
Развитие систем раннего предупреждения опасных явлений остается важнейшим направлением гидрометеорологии в условиях меняющегося климата. Они позволяют грамотно подойти к локализации и минимизации последствий.
"Любые опасные явления, о них нельзя говорить, что они просто увеличиваются. Увеличивается интенсивность дождей, интенсивность шквалов, увеличивается количество смерчей", — заключил он.