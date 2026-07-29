Вильфанд предупредил о росте опасных явлений из-за изменения климата

Женщина на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Женщина на одной из улиц в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений в России.

Среднемесячная январская температура в России повысилась более чем на три градуса за последние 30 лет.

Развитие систем раннего предупреждения остается важнейшим направлением гидрометеорологии в условиях меняющегося климата.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений в России, для локализации и минимизации последствий от которых нужно продолжать развивать системы раннего предупреждения, сообщил РИА Новости заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

Ученый рассказал, что среднемесячная январская температура в России повысилась более чем на три градуса за последние 30 лет, чего не происходило за всю историю наблюдений.

« "Динамика климата сопровождается существенным увеличением количества опасных явлений, повторяемостью опасных явлений", — сказал Вильфанд

Развитие систем раннего предупреждения опасных явлений остается важнейшим направлением гидрометеорологии в условиях меняющегося климата. Они позволяют грамотно подойти к локализации и минимизации последствий.