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Россия нарастила ввоз форели из Грузии до исторического максимума - РИА Новости, 29.07.2026
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08:04 29.07.2026
Россия нарастила ввоз форели из Грузии до исторического максимума

Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до исторического максимума

CC BY 2.0 / Jon Nelson / Going against the grainРадужная форель
Радужная форель - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
CC BY 2.0 / Jon Nelson / Going against the grain
Радужная форель . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до исторически максимальной суммы — 1,6 миллиона долларов.
  • Импорт форели из Грузии в Россию подскочил в 9 раз в годовом выражении.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до исторически максимальной суммы - 1,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, в июне российские компании ввезли замороженную форель из Грузии на 1,6 миллиона долларов, тогда как годом ранее сумма закупок составляла 184 тысячи долларов.
Импорт подскочил в 9 раз в годовом выражении и достиг исторического максимума. Грузинская таможенная служба предоставляет данные с 2009 года.
Стоит отметить, что, по данным грузинской таможни, Россия стала единственным покупателем форели у Грузии в июне.
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