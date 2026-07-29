Россия нарастила ввоз форели из Грузии до исторического максимума

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до исторически максимальной суммы - 1,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.

Импорт подскочил в 9 раз в годовом выражении и достиг исторического максимума. Грузинская таможенная служба предоставляет данные с 2009 года.