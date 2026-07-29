Попова призвала россиян оценивать инфекционные риски при поездке за границу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян, планирующих поездки за границу, оценивать инфекционные риски.
- Попова отметила, что не стоит ехать отдыхать в страну, где есть особо опасные болезни.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян, планирующих поездки за границу, оценивать инфекционные риски и следить за актуальной информацией ведомства.
"Вся безопасность всегда в наших руках. Риски мы публикуем, мы их все время демонстрируем, поэтому нужно взвешивать и оценивать текущую эпидситуацию. Конечно, не стоит ехать за отдыхом и здоровьем в страну, где есть особо опасные болезни", - сказала Попова РИА Новости, добавив, что стоит отдыхать только там, где безопасно.
Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о том, что лихорадка денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола.