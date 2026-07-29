Рейтинг@Mail.ru
Попова призвала россиян оценивать инфекционные риски при поездке за границу - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 29.07.2026
Попова призвала россиян оценивать инфекционные риски при поездке за границу

Попова: россиянам следует оценивать инфекционные риски при поездке за границу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян, планирующих поездки за границу, оценивать инфекционные риски.
  • Попова отметила, что не стоит ехать отдыхать в страну, где есть особо опасные болезни.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян, планирующих поездки за границу, оценивать инфекционные риски и следить за актуальной информацией ведомства.
"Вся безопасность всегда в наших руках. Риски мы публикуем, мы их все время демонстрируем, поэтому нужно взвешивать и оценивать текущую эпидситуацию. Конечно, не стоит ехать за отдыхом и здоровьем в страну, где есть особо опасные болезни", - сказала Попова РИА Новости, добавив, что стоит отдыхать только там, где безопасно.
Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о том, что лихорадка денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Попова оценила возможность завоза опасных лихорадок в Россию
26 июля, 06:20
 
Здоровье - ОбществоБалиАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала