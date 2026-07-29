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Киевский режим несомненно ударит по Европе, считает Захарова - РИА Новости, 29.07.2026
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09:24 29.07.2026
Киевский режим несомненно ударит по Европе, считает Захарова

Захарова: Киев несомненно ударит по Европе изнутри в той или иной форме

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова считает, что киевский режим может нанести удар по Европейскому союзу на территории Европы.
  • Захарова отметила, что Владимир Зеленский, вероятно, не упустит такую возможность.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Киевский режим несомненно ударит по Европе изнутри в той или иной форме, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В том, что киевский режим нанесет удар - какой он, будет мне сложно сказать, - именно по своим собственным создателям и спонсорам, по Европейскому союзу изнутри, я имею в виду, на территории европейского континента, у меня сомнений нет", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что хотела бы не делать свой прогноз, но Владимир Зеленский наверняка такую возможность не упустит.
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